Cinayet davası başladı

Yalova’da altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren sanatçı Gül Tut’un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada savcı, Gül Tut’un kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter’in “üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Gülter, duruşmada hakkındaki suçlamaları reddederek olay sırasında annesinin pencereden düştüğünü, kendisinin ise düşme anını görmediğini savundu.

Mahkeme heyeti, Gülter’in tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı 9 Ekim saat 09.00’a erteledi.

“Çok ağır bir itham altındayım”

Duruşmada savunma yapan Gülter, yaklaşık 10 aydır yaşadıklarını anlatmak istediğini belirterek, sosyal medyada özel hayatı ve kendisiyle ilgili çok sayıda paylaşım yapıldığını söyledi.

Gülter, “Çok ağır bir itham altındayım. Bu suçlamayı kabul etmiyorum. Paylaşımlardan çok rahatsızım” dedi.

Olay günü annesiyle birlikte vakit geçirdiklerini anlatan Gülter, annesinin şarap açtığını, birlikte müzik dinleyip klip izlediklerini ve salonda oynadıklarını söyledi.

Gülter, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun da kendileriyle birlikte olduğunu belirterek, daha sonra odaya geçtiklerini ve birlikte müzik eşliğinde vakit geçirdiklerini anlattı.

Annesinin bir süre başka odada müzik dinlediğini söyleyen Gülter, kendisini telefonla aradığını ancak ulaşamadığını ifade etti.

Gülter, annesinin daha sonra yanlarına geldiğini belirterek olay anını şöyle anlattı:

“Annem girdi, benimle oynadı. Sultan’la da oynadık. Sultan aynaya bakıyordu, ben yanındaydım. Sonra çok büyük bir ses duyduk. Bir baktım annem yoktu. Sultan’a bağırdım. Sonra birlikte koşarak aşağı indik.”

Annesinin pencereden düştüğü anı görmediğini vurgulayan Gülter, “Arkam dönüktü. Pencereden düşmüş. Nasıl düştüğünü görmedim” dedi.

“Annem birazdan kendini atıyor” mesajı soruldu

Müşteki vekili Avukat Merve Uçanok, Gülter’e Kervan Eminoğlu’na gönderdiği “Annem birazdan kendini atıyor” şeklindeki mesajı sordu.

Gülter ise söz konusu mesajı şaka amacıyla gönderdiğini savundu. Dövmesi üzerinden Eminoğlu ile şakalaştığını belirten Gülter, mesajı yazarken herhangi bir art niyeti olmadığını söyledi.

Gülter ayrıca annesinin olay sırasında alkollü olduğunu ve yükseklik korkusu bulunduğunu ileri sürdü.

Soruşturma sırasında ortaya çıkan bazı görüntülerde annesi Güllü’nün kendisine küfrettiği iddialarına da değinen Gülter, annesinin kendisiyle zaman zaman şakalaştığını ve söz konusu küfürleri sinirli şekilde değil, gülerek söylediğini savundu.

“Malkata” isimli şarkının annesini odaya getirmek amacıyla kasıtlı olarak açıldığı iddiasını da reddeden Gülter, mutlu olduklarında bu şarkıyı dinlediklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2026, 10:04