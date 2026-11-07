Türkiye’de, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında hakimliğe sevk edilen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen Kaya'nın işlemleri tamamlandı.
Sulh ceza hakimliği, Kaya'nın bu suçlardan tutuklanmasına karar verdi. Kaya, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.
Cezaevine gönderildi
Türkiye’deki fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
Türkiye’de, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında hakimliğe sevk edilen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı.
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YORUMLAR
Doğru Söz - 9 saat Önce
Peki AKP ve MeHaPe lilerin her pisliğini örtbas eden Cumhur ittifakı ve sahte savcı ve yargıçları bunu beden mi tutukkadı? Çünlü 430 bin kişi etkilendi. Cumhur ittifakı birbuçuk ay örtbas etmeye çalıştı. Ama anketler o çalınanların tokatını gösterdi. AKP oylarında ciddi düşüş oldu. Bunu üzerine Erdoğan Tiyattoları şimdi göz boyama adına güya bunu tutukladı. Köpek köpeği ısurmaz. Göstermeliktir. Ortalık yatışınca AK Yarğıçlar bunu aklar.
Bu yüzsüz utanmaz türbanlı, TÜRBAN'ı şemsiye sanan mahlûk, ki böyle çok mahlûk var, eli kesilmeli. Sahte inancının gereği de bu! Türban onu söylüyor. Türban çal da altına saklan çarşafı değil. Bunun inancının gereği yapılmalı. EL KESİLMELİ.