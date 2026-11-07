İkisi de ifade verecek

Fon soruşturmasında Kemal Akkaya ve Yunus Arıncı yeniden gözaltına alındı. Ayrıca Muhammet Erişen ve Mehmed Nureddin Çevik hakkında gözaltı kararı verildi.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ve Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı yeniden gözaltına alındı. İki isim, gözaltı işlemleri sonrası savcılığa ifade verecek.

Kemal Akkaya, 23 Eylül 2026 tarihinde savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Yunus Arıncı ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğü şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik hakkında da gözaltı kararı verildi.

Fon soruşturmasında en son ne oldu?

Birçok üst düzey ismin tutuklandığı soruşturmada en öne çıkan, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya oldu.

Kaya 6 Kasım'da cezaevine gönderildi, aynı gün ifadeleri alınan eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son olarak 7 Kasım'da eski SPK Başkanvekili Enver Usca'nın da aralarında bulunduğu SPK ve BDDK yöneticileri tutuklandı.