Tutuklanması talep edildi

Fon soruşturmasında ikinci kez savcıya ifade Fatma Betül Sayan Kaya, tutuklamaya sevk edildi. Eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için ise adli kontrol istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, savcıya ifade vermek üzere adliyeye gitti. Aynı dakikalarda eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül de ifade vermek için saat 11.00 sıralarında adliyeye girdi.

“Şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrılan üç ismin ifade işlemlerinin 20.13'te bittiği bildirildi.

Fatma Betül Sayan Kaya, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklamaya sevk edildi.

İlyas Kaya Ve İbrahim Ömer Gönül ise haklarında adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Suçlamalar ve iddialar neler?

Kaya çiftinin, SPK'nın tasfiye ettiği fonlardan birinde haksız kazanç elde ettikleri öne sürülmüştü.

Eski SPK Başkanı Gönül'ün ise fonlardaki hızlı yükselişle ilgili olarak görevini kötüye kullandığı iddia edilmiş; iddiayla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı soruşturma izni vermişti. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı olan İbrahim Ömer Gönül 19 Ekim'de görevden alındı.

Sevk yazısı ortaya çıktı

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında hazırlanan tutuklamaya sevk yazısı ortaya çıktı.

Yazıda, Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. isimli şirketin hissesindeki işlem verileri ve bulgular sonucunda, şüpheli Fatma Betül Sayan Kaya’nın kamuya açıklanmamış ve sermaye piyasası aracının fiyatını, değerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgilere sahip olduğu yönünde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından rapor düzenlendiği belirtildi.

İlgili hissede yapılan işlemler ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) sermaye ve ortaklık yapısı incelendiğinde, Tera Grubu’nun şirket ve fon bazında OZATD hissesinde yoğun miktarda alım işlemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği yazıldı.

Alınan ifadelerde, Fatma Betül Sayan Kaya’nın Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel’le geçmişten gelen bir tanışıklığının bulunduğunu ve hisse yatırım sürecinde de bu görüşmelerin yoğun biçimde devam ettiğini belirttiği aktarıldı. Kaya’nın, Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’le de görüştüğünü söylediği, ayrıca Tera Grubu’nda yatırım hesabı açtığının işlem ve beyanlarla doğrulandığı ifade edildi.

Kaya çifti daha önce de ifade vermişti

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya daha önce de fon soruşturmasında ifade vermişti. Kaya çifti, 7 Ekim günü verdikleri ilk ifadede alım-satım işlemleriyle ilgili özel bilgi ve yönlendirme almadıklarını iddia etmişti.

Fatma Betül Sayan Kaya ile eşine, Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirdikleri alım ve satım işlemleri ile sonrasındaki para hareketli sorulmuştu.

İlyas Kaya, nisan ayında yaklaşık 150 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta sattığını, eylülde ise kalanını sattığını söylemişti. Fatma Betül Sayan Kaya ise aynı dönemde yaklaşık 250 bin lot hisse aldığını ve eşiyle benzer tarihlerde satış yaptığını belirtmişti.

Çift, satışlardan elde ettikleri paranın bir bölümünü kısa süreli olarak yatırım fonlarında değerlendirdiklerini savunmuştu.

2 milyar lirayı iade ettiler, Kaya Ak Parti’den istifa etti

Çift, sağladıkları 2 milyar liranın üzerindeki haksız kazançla gündeme gelmiş, daha sonra bu paranın iade edildiği iddia edilmişti.

Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti üyeliğinden de istifa etmişti

Konuya ilişkin açıklamayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eyyüp Kadir İnan yapmıştı.

İnan, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve yetkili kurulların tespiti doğrultusunda gerekli işlemleri yaptığını vurgulamıştı ve "Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir." demişti.