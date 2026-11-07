11 bin Euro için 8 kişiyi öldürdü

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü saldırıların biçerdöver kavgasıyla başladığı ortaya çıktı. İfadesinde kan donduran ayrıntılara yer veren katil zanlısı Arif Sefa Özdemir, tutuklandı.

Afyonkarahisar'da sekiz kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Katil zanlısı ifadesinde üç kişiyi biçerdöver alacağından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle, diğer beş kişiyi ise araçlarını gasbetmek amacıyla öldürdüğünü öne sürdü.

İfadesine anlattıklarına göre Özdemir, geçen yıl Ahmet Uzel'den 40 bin euro karşılığında biçerdöver satın aldı, ancak araç tarlada çalıştığı sırada aniden yandı. Bu olayın ardından Uzel'le aralarında anlaşmazlık yaşanmaya başladı. Uzel, geçen hafta biçerdöverden kalan 11 bin euro alacağını istedi.

Özdemir ise borcunun 4 bin euro olduğunu ve kısa süre içerisinde ödeme yapacağını söyledi.

Taraflar arasında borç miktarı konusunda başlayan anlaşmazlık büyüdü, telefonda karşılıklı küfür ve tehditler edildi.

Öldürmek için kırsal alana çekmiş

İfadesinde biçerdöver operatörlüğü yaptığını belirten şüpheli, sabah saatlerinden itibaren yoğun alkol aldığını, tüfeğini ve fişek dolu kovayı aracına koyarak buluşma yerine gittiğini anlattı.

Katliamın başlangıcını anlatan zanlı, vadeli şekilde biçerdöver aldığını, yanan biçerdöver ve kalan borç nedeniyle aralarında husumet oluştuğunu söyledi.

Gazlıgöl girişinde buluştuktan sonra şahısları Ayazini köyü kırsalına çektiğini aktaran katil zanlısı, cinayetleri işleme kararını da burada verdiğini ileri sürdü. "Hem babamdan para almaya, hem tarlaya bakmaya gidelim." diyerek tuzak kurduğunu anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"- Aracım ile kaçmalarını engelleyecek şekilde önlerini kestim. Araç dibine kadar yanaşıp önde bulunan Numan ve yanındaki şahsı öldürmek için kafalarına nişan alarak 2 el ateş ettim. Sonra arkadaki şahsa ateş ettim. Hareket ettiğini görünce 1 el daha ateş ederek öldüğünden emin oldum."

Araçlarını vermek istemediler diye öldürdü

İlk cinayetlerin ardından kaçış güzergahında araç değiştirmek için art arda saldırılar düzenlediğini de itiraf eden zanlı, Kıyır köyü yolunda önünü kestiği 35 AG 5198 plakalı araçtaki Seydi Ahmet A. ve Satı A.'yı araçlarını vermedikleri ve tüfeği almaya çalıştıkları gerekçesiyle vurarak öldürdüğünü, araçlarını gasp ettiğini söyledi.

Gasp ettiği araçla ilerlerken hafif sürtüştüğü araç sürücüsü İsmail Ş.'nin tüfeği görüp polisi arayacağını söylemesi üzerine şahsı kafasından vurarak öldürdüğünü anlatan zanlı, Selimiye Köyü mevkisinde ise kendisini sıkıştırdığını öne sürdüğü bir çekiciye ateş açtığını aktardı.

Öğretmenlerin aracını durdurup geriye doğru saymış

Afyonkarahisar merkezde aracını vermeyen Sevgi P.'yi başından vurarak ağır yaraladığını kaydeden zanlı, Yukarıtandır köyü civarında ise öğretmenlerin bulunduğu aracı durdurduğunu belirtti.

Katil zanlısı, şunları ifadesinde şunları anlattı:

"- İhsaniye ilçesi Yukarıtandır köyüne yaklaştığım esnada aracı değiştirmek için siyah renkli aracın önünü kestim. Araçta üç kadın şahıs vardı. Ön koltuktaki indi. İnen şahsa çok sayıda kişiyi öldürdüğümü ve kaçmam için araca ihtiyacım olduğunu söyledim. Diğer iki şahıs aşağı inmedi.

- Önce 10'dan geriye, sonra 5'ten geriye saydım. İnmediklerini ve telefonu bırakmadıklarını görünce ikisine de ayrı ayrı nişan alarak ateş ettim ve öldürdüm. Araçtan inen şahsa zarar vermedim."

"MİT görevlisiyim" yalanı

Öğretmenleri vurduktan sonra önündeki bir başka araca arkadan çarparak gasp ettiğini, ardından Eskişehir Seyitgazi sınırına geçtiğini anlatan Arif Sefa Ö., Kırka ve Taşlık mahallelerinde mantar toplayan vatandaşların aracını ve sonrasında bir aracı silah zoruyla gasp ettiğini itiraf etti.

Tüfeğin büyük olması nedeniyle tabanca temin etmeye çalıştığını belirten zanlı, girdiği köylerde muhtarların evini bularak kendisini "Ankara'dan denetleme görevlisi" ve "MİT personeli" olarak tanıttığını, beylik tabancalarını almaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını anlattı.

Çamura saplanınca yaya olarak kaçmaya başladı

Saldırgan Özdemir'in kimliğine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.

Özdemir'in İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük köyünde yaşadığı ve 2 yıl önce eşinden boşandığı, bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Özdemir'in köyde çiftçilik yaptığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Özdemir’in Talha Gökgöz'e ait otomobili, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp gasp ettiği de belirlendi.

Aracı gasp eden Özdemir, aracın çamura saplanmasının ardından otomobili bırakıp yaya olarak kaçtığı tespit edildi.

Katil zanlısı Afyonkarahisar'da işlediği cinayetlerin ardından Kütahya yönüne kaçmaya başladı. Ekipler; saldırganın gitmiş olabileceği yollarda çok sayıda güvenlik noktası oluşturdu.

Aramalar sürerken Özdemir'in Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinin kırsal Taşlık Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler düzenlenen operasyonla saldırganı burada yakaladı.

Şüpheli, Afyonkarahisar'a götürüldü ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.