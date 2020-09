Türkiye’de bin 467 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki Coronavirüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı.

27 Eylül Pazar gününün tablosuna göre, son 24 saatte 68 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 7 bin 997 oldu. Dün bin 467 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 314 bin 433'e yükseldi. Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayısında azalma olduğunu açıklayan Bakan Koca, "Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde." ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 68 kişi Coronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 7 bin 997 oldu.

Dün toplam 101 bin 119 test yapılırken, bin 467 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 314 bin 433’e yükseldi.

Ağır hasta sayısı bin 583 oldu

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 10 milyon 37 bin 700’e ulaştığı ifade edildi.



Dün iyileşen bin 116 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 275 bin 630’a yükseldi.Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatürre oranının yüzde 6.5, toplam ağır hasta sayısının ise bin 583 olduğu belirtildi.

Bakan Koca: Ağır hasta sayımız azaldı

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

“Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor.

Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim.”

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020, 10:53