‘Halk doğru karar vermeli’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “Kıbrıs Türk halkının kendisine 5 yıl daha kaybettirmeyecek, farklı alternatifleri gündeme getirecek bir Cumhurbaşkanı seçmesi gerektiğini” belirtti. Hasipoğlu, “UBP Genel Başkanı ve UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın yıllardır denenen ancak başarılamayan federasyon modeli yerine Türkiye’nin de açıkça desteklediği iki devletli çözümü dirayetle savunacak, masaya getirilmesini sağlayabilecek aday olduğunu" kaydetti.

Oğuzhan Hasipoğlu “Türkiye’nin kaydettiği ilerlemeler, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda birlik içinde savunulması ve Türkiye ile sıkı işbirliği içinde çalışılması halinde iki devletli çözümün mümkün olduğunu” belirtti.

Hasipoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir süre kaldı. KKTC halkı, BM’ye uluslararası zeminde bizi temsil edecek liderini seçecek. Bu seçim, mevcut temelde görüşmelere devam edilsin diyenler ile artık iki egemen devlet temelinde Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılsın diyenler arasında hayati bir seçim olacaktır. UBP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ersin Tatar, yıllardır denenen ancak başarılamayan federasyon modeli yerine Türkiye’nin de açıkça desteklediği iki devletli çözümü, dirayetle savunacak, masaya getirilmesini sağlayabilecek liderdir.



Halkımız gelişmeleri iyi değerlendirmeli ve kararını öyle vermelidir.Açıkça bellidir ki, Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Türk tarafının kendisiyle kendinin istediği şartlarda bir federasyon anlaşması yapmaktan başka alternatifinin olmadığını bildiği sürece, bizim isteklerimize asla olumlu yaklaşmayacaktır.Aslında takribi 40 yıllık federasyon görüşmelerinin sonunda Kıbrıs Türk halkının çoğunluğunun hissiyatı; artık bu müzakerelerden sonuç almak ve nihayetlendirmektir.Gayriresmi denilen ve özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yapılması planlanan görüşmeye, eğer Rum tarafı uzlaşmaz tavrını sürdürecek ise yeni seçilecek olan Cumhurbaşkanı, görüşme sürecinin çöktüğünün tespitini, BM`den talep etmelidir.”