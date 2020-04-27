Ibrahim Elhag 9 metreden düştü

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da sakin Ahmed Eltigani İbrahim Elhag (24), kalmakta olduğu apartmanın merdiven boşluğu penceresinden çatı katına çıkmak istediği sırada dengesini kaybederek 9 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Elhag, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay dün saat 10.00 sıralarında Ortaköy’de Fayiz Kaymak Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Ömer Ahmed Eltigani İbrahim Elhag, apartmanın merdiven boşluğu penceresinden çatı katına çıkmak istediği sırada dengesini kaybederek 9 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Elhag, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Elhag, yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Polisin düşme olayı ile ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2020, 10:21