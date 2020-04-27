‘Ben yapmadım’

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yengesinin evine garaj kısmını kullanarak giriş yaptığı iddia edilen Cemal Özer şikayet üzerine gözaltına alındı.

Hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının eve garaj kısmından giriş yapıp 2 bin 400 TL çaldığı iddia edilirken, söz alan Özer suçlamaları kabul etmedi.

Soruşturmayı yapan polis, Cemal Özer’in 25 Nisan 2020 tarihinde saat 16.35 sıralarında Küçük Kaymaklı bölgesinde Ş.K.’ye ait eve garajı kullanarak girdiğini söyledi. Polis, eve giren zanlının içerisinde 2 bin 400 TL olan el çantasını çaldığını, daha sonra garaj kısmından çıkış yaptığını ifade etti. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının gözaltına alındığını kaydeden polis, evinde yapılan aramada ise kanunsuz bir şey bulamadıklarını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirten polis memuru, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken söz alan zanlı, “Söz konusu ev yengeme aittir. Eve daha önceden de garajdan giriyordum. Hırsızlık yapmadım” dedi.

