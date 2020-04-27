Sağlık için gerekli

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, evde kalmanın olumlu sonuçlarının alındığını, birçok insanın aynı anda hasta olması durumunda hastane kapasitelerinin yetersiz kalabileceğini belirtti.

Altuğra, KKTC’deki hastanelerin kapasitesinin sınırsız olmadığını, kapasitenin aşılması durumunda tedavi görerek iyileşebilecek hastalar varken, tedavi göremeyeceğinden hayatını kaybedebileceğini ifade etti.

Salgının daha yavaş yayılması sonucu toplumun önemli bir bölümünün hastalıkla hiç karşılaşmayabileceğini kaydeden Altuğra, ayrıca hastane kapasitesi de aşılmadığı için insanların tedavi göremeden hayatını kaybetmesinin engellenmiş olacağına vurgu yaptı.

Maske kullanmak önemli

Maske kullanmanın önemine de işaret eden Altuğra, aynı zamanda sosyal mesafeyi 2 metre olarak korumanın da önemli olduğunu belirtti.

Altuğra şöyle devam etti:

“Ayaktan Tanı Polikliniği sadece Covıd-19 hastalığının belirtilerini gösterenlere ve hastalara sağlık hizmeti veriyor. Zemin kat, ateş öksürük polikliniği olarak hizmet veriyor. Üst katta ise ihtiyaç halinde 42 yataklı yoğun bakım ünitesine dönüştürülebilecek şekilde tüm alt yapıları ile hizmete hazır hale getirilen bir bölüm vardır.42 hastaya aynı anda solunum cihazı bağlanabilecek bir alt yapıya sahiptir. Aynı zamanda Nöroloji ve Üroloji servisleri de pandemi bölümü olarak izole edilmiştir.24 yatak kapasitesi olan bölümde 6 kişilik yoğun bakım bölümü de vardır.

Her zaman olduğu gibi Coronavirüs’le mücadele kapsamında da yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nde KKTC'ye yardım gelmeye devam ediyor, karanlığa güneş gibi doğan tüm sağlık camiamıza teşekkür ediyorum.”

