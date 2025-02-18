Kuralları hatırlattı

Doğuş ÖZOKUTAN

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün 11.10’de Ziya Öztürkler başkanlığında toplandı.

Sunuşlarla başlayan toplantının gündeminde, Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nin tasarıya ilişkin raporu vardı.

Tasarı, motorlu araçların işletme izinleriyle ilgili harçları yeniden düzenliyor.

Dünkü toplantıda ayrıca görüşülmesi geçen hafta tamamlanan Çevre (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın üçüncü görüşmesi yapılarak bütünü oylandı.

Bu tasarı ise naylon kullanımıyla ilgili yasaklar ve düzenlemeler içeriyor.

Genel Kurul’da ilk olarak Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi için ivedilik tezkeresi ele alındı.

Tezkere hakkında söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali ilgili değişikliğin bir yasa önerisi ile yapılmasını doğru bulmadığını aktardı. Şahali yine de ivediliğe olumlu oy vereceklerini belirtti.

Öneri sahibi, UBP Milletvekili Sunat Atun da yasayla ilgili ufak bir teknik eksiklik olduğunu, ilgili önerinin bunu çözmek üzere yapıldığını belirtti. Atun konuyu Başbakan Ünal Üstel’e de ilettiklerini kaydetti. Tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul'un gündeminde olan Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise görüşülmedi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, ilgili komite başkan ve yardımcısının toplantıda bulunmaması halinde yasa görüşmesinin yapılamayacağını belirterek, Meclis İç Tüzüğü’nün 48’nci maddesi uyarınca, Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın bu toplantıda görüşülmemesine karar verdi.

Çevre (Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliğiyle onaylandı

Ardından Çevre (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın bütünü oylandı ve oybirliğiyle onaylandı.

Böylece Genel Kurul dünkü toplantısını tamamlandı.

Genel Kurul sonraki toplantısını bugün 10.00’da yapacak.

