Destek gerekiyor

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, Karpaz’da canice katledilen 14 eşeğe yönelik yaptığı açıklamada, yaşanan olayın 50 yıldır yaşanan ve bir türlü çözülemeyen eşek sorununun yansıması olduğunu belirtti. Basat, “Karpaz’da yaklaşık 3 bin eşek yardım bekliyor. Biz ise son bir yıl içerisinde sadece 5 tanesine, sponsor bulabildik” dedi.

Basat, Karpaz’da canice katledilen 14 eşeğe yönelik sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Kemal Basat, “Ekiplerimizin Karpaz'da karşılaştığı korkunç manzara sorunun kendisi değil, 50 yıldır yaşanan ve bir türlü çözülemeyen eşek sorununun sadece bir semptomudur” ifadelerini kullandı.

Basat, “Eğer ekiplerimiz tüm imkansızlıklara rağmen düzenli olarak gerçekleştirdikleri arazi çalışmalarını yapmıyor olsalardı belki de bu olay hiçbir zaman gün yüzüne çıkmayacaktı. Taşkent Doğa Parkı 2016 yılından beri var. 2017 yılından beri Karpaz’daki başıboş eşeklerin hakkettikleri refah seviyesine ulaşmaları için çabalıyoruz. Kendi imkanlarımızla çözümler üretiyoruz, kendi imkanlarımızla pilot çalışmalar gerçekleştiriyoruz, kendi imkanlarımızla çabalıyoruz” dedi.

2023 yılının Ağustos ayından Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Erenköy-Karpaz Belediyesi’yle imzalanan iş birliği protokolüne dikkat çeken Basat, açıklamasında şunları kaydetti:

“2023 Ağustosu’nda KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı ve Erenköy-Karpaz Belediyesi ile imzaladığımız iş birliği protokolünün ardından hem otoritelerin, hem de toplumumuzun tamamının arkamızda olacağını ve Karpaz’daki başıboş eşeklere kolayca sürdürülebilir ve kalıcı bir umut olabileceğimizi düşünüyorduk. Hazırlık süreci olarak planladığımız ilk bir yılda biz tüm hazırlıklarımızı yaptık, ama projenin gerçekleşmesi için gereken kaynak ne toplumumuzdan ne de planlanan diğer hedeflerden gelmedi...”

10 yıllık bakım 200 Euro

“Karpaz’daki bir eşeğin her şeyi ile 10 yıllık bakımı, refah ve güven içerisinde yaşamasının sağlanması ve devamında sürdürülebilir ve kalıcı çözüm için ihtiyacı tek seferlik sadece ve sadece 200 Euro. Karpaz’da yaklaşık 3 bin eşek yardım bekliyor... Biz ise son bir yıl içerisinde sadece 5 tanesine, evet beş tanesine sponsor bulabildik...”

