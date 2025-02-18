Bunun adı katliam

Hüseyin ÇİÇEK

Karpaz’ın simgesi olan 14 özgür eşeğin kurşunlanarak öldürülmesi ülke genelinde infial yarattı.

Hamile bir eşeğin doğum yapmaya çalışırken vurulması tepkilerin daha da yoğunlaşmasına yol açtı.

Olay önceki gün Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü ekiplerinin doğada inceleme ve araştırma yapmak için Karpaz’a gitmesiyle ortaya çıktı. Üzücü manzarayla karşılaşan ekipler, durumu polise bildirdi.

Hayvanların yakın mesafeden açılan ateş sonucu katledildiği belirlenirken, polisin bölgede geniş çaplı bir araştırma başlattığı bildirildi. Kıbrıs’ın böylesi bir vahşetle karşılaşmadığını belirten sivil toplum örgütleri katliam sorumlularının yakalanmasını istedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bu olayın takipçisi olacağını açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; olay önceki akşam saat 16.00 sıralarında bildirildi. Alınan bilgi üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Veteriner Dairesi yetkilileri de soruşturmaya dahil olurken, eşekleri vuran şahıs veya şahısların bulunması için bölgede araştırma yapıldığı belirtildi.

Öldürülen eşeklerin fotoğraflarının sosyal medyada yayınlanması üzerine ülkede infial yaşandı. Siyasiler, sivil toplum örgütleri, birlik, dernek, birçok kurum, kuruluş ve halk büyük tepki gösterdi.

Tatar: Takipçisi olacağım

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karpaz'da öldürülen eşeklere ilişkin yaptığı açıklamada, olayın akıbetinin yakinen takipçisi olacağını belirtti. Tatar, "İnfial yaratan olayın faillerinin polis tarafından ivedilikle belirlenip yargı önüne çıkarılacağına inancının tam olduğunu" da kaydetti. Karpaz’ın ve ülkenin simgesi haline gelmiş eşeklerden 14 tanesinin, bilerek ve isteyerek yakından av tüfeği ile vurularak katledildiğini üzülerek öğrendiğini kaydeden Tatar, “Bu menfur olay, vicdan sahibi her insan gibi benim de yüreğimi en derinden dağlamıştır.” dedi.

Ataoğlu: Bu vahşet kabul edilemez

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Karpaz'da 14 eşeğin telef edilmesine sert tepki gösterdi, bu tür vahşetlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Karpaz’da yaşanan olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirten Ataoğlu, sorumluların adalet önüne çıkarılması için gerekli tüm adımların atılacağına dikkat çekti. Ataoğlu, Karpaz yarımadasının eşsiz doğal güzellikleri ve özgürce dolaşan eşekleriyle tanınan bir bölge olduğunu hatırlatarak, bu hayvanların sadece bölgenin değil, tüm ülkenin kültürel ve doğal mirasının önemli bir parçası olduğunun altını çizdi, Bakanlık olarak eşeklerin korunmasını ve refahını öncelikli görevleri arasında gördüklerini ifade etti. Bakanlık olarak üzerlerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket etmeye devam edeceklerini ifade eden Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Ancak, son yaşanan bu elim olay, çabalarımızın daha da yoğunlaştırılması gerektiği yanında yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve yerel halkın daha fazla duyarlı olmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Unutulmamalıdır ki, doğamızı ve içinde yaşayan tüm canlıları korumak, gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Bu bilinçle hareket ederek, Karpaz'ın eşsiz eko sistemini ve kültürel mirasını korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Çeler: Hepimizin bedduası üstlerinde olsun

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Karpaz’daki eşek katliamıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. ''Her ne sebep olursa olsun bunu yapan ya da yapanlar daha neler yapabilir düşünmek bile istemiyorum’’ ifadelerini kullanan Çeler, ‘’Hepimizin bedduası üstlerinde olsun’’ dedi.

Savaşan: İnsanlık onurumuza yönelik ciddi bir darbe

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanvekili Dr. Ahmet Savaşan, Karpaz’da 14 eşeğin katledilmesine sert tepki göstererek, eşeklerin vahşice öldürülmesinin kabul edilemez bir cinayet olduğunu vurguladı. Savaşan, “Bu olay, insanlık onurumuza yönelik ciddi bir darbe olarak görülmelidir” dedi.

Tabip ve çevre örgütleri: Bu bir cinayettir

Tabip ve çevre örgütleri, Karpaz bölgesinde eşeklerin katledildiği vahşet eylemini şiddetle kınayarak, hayvanlara yönelik her türlü zulme karşı önlemlerin alınmasını ve toplumsal duyarlılığın artırılmasını talep etti. İlgili makamları, bu vahim olayla ilgili soruşturma başlatmaya ve konuyla ilgili gerekli yasanın en caydırıcı şekilde düzenlenmesi için de göreve çağıran örgütler, eşekleri katledenlerin cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Biyologlar Derneği, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, KEMA Vakfı, Yeşil Barış Hareketi ve Evrensel Hasta Hakları Derneği eşek öldürülmesi olayları hakkında açıklama yaptı. Örgütler, Karpaz bölgesinde “en az 14 eşeğin acımasızca katledildiği” haberini büyük bir üzüntü ve öfke ile öğrendiklerini belirtti.