Hükûmet gitti gidiyor

Suna ERDEN

UBP, DP ve YDP’den oluşan üçlü koalisyon hükümeti çatırdamaya başladı.

Ülke ekonomisi için büyük önem taşıyan yeni uçak şirketinin onayı ve haberleşmede 5G’ye geçiş gibi konularda kabine üyeleri arasında ciddi görüş ayrılıklarının olduğu belirtildi.

Diyalog’a konuşan YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ‘Mavi Girne’ adıyla yeni havayolu şirketinin Ercan’a uçuşu konusunda Maliye Bakanlığıyla birlikte hazırlanan önergenin kabineden onay alamadığını söyledi.

Arıklı, aynı şekilde 4.5 veya 5G konusunda onay alınamadığı için Ağustos ayında ihaleye çıkılamadığını kaydetti.

YDP Genel Başkanı Arıklı, hükümet içinde ilk çatlağın 5G yüzünden oluştuğunu ifade etti. Turizm ve Çevre Bakanı olan diğer ortak DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun özellikle yeni havayolu şirketi hakkında sessiz kalması ise dikkat çekti.

Önemli projeler engele takılıyor

Diyalog’a konuşan Bakan Arıklı, ülke için çok önemli olan iki projenin engellendiğini söyledi. Ülkeye hızlı internet sağlayacak olan 4.5-5G projesinin sekteye uğradığını ifade eden Arıklı, “Aylardan beri bitirmeye ve ihaleye çıkmaya çalışıyoruz ancak çeşit çeşit engeller çıkıyor” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, bir diğer önemli projenin yeni hava yolları olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Yeni bir hava yolu şirketi kuralım dedim. Para yok dediler. Biz de tüm masrafları karşılayacak, sermayeyi koyacak, harcamaları ve yatırımları yapacak bir firma ile görüşmeye başladık. Bu gelişme turizmle uğraşanları ve halkı heyecanlandırdı. Merit Oteller Grubu başta olmak üzere birçok yatırımcı hisse almak için talip oldu. Ancak devlete hiç risk getirmeyecek bu adımlarımıza da engel koyuyorlar. Diğer tüm projelerde olduğu gibi bin bir sorun çıkıyor. Yeni hava yolu ile ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı ortak bir önerge hazırladı o da henüz onay almadı. Bazı Bakanlar sıkıntı çıkarıyor. Bana iş yaptırmamak için ciddi bir gayret var ortada. Eğer iş yapamayacaksak bu makamı işgal etmemizin anlamı yok.

Biz UBP eski genel başkanı Faiz Sucuoğlu ile100 günlük icraat programını imzalamadığı için hükümeti kurmamıştık. Bu hükümet bir takvimlendirme kapsamında kuruldu. Biz bu takvimlendirilmiş hükümet programının neresindeyiz. Yarın muhalefet bize soracak “şu anda hangi noktadasınız” diye…

Eğer iş yapamayacaksak boşuna makam işgal etmeyelim görüşündeyiz.”

Bu ne şantaj ne de tehdittir

“Bu ne şantaj ne de tehdittir. Çünkü biz olmadan da hükümet yoluna devam edebilir. Yeterli sandalye sayısına sahiptir” diyen Arıklı sözlerine şöyle devam etti:

Biz iş yapmak istiyoruz ancak bir türlü halkın ihtiyaçlarına yönelik adımlar atamıyoruz. Sayın Ünal Üstel geçmişte yetki kargaşasının olduğu bir partinin başındaydı. Şimdi artık seçilmiş bir Genel Başkan ve Başbakan. Bundan sonra bahanemiz yok. Üstel otoritesini ortaya koymalı ve tüm Bakanlardan günü kurtaracak icraatlar değil reform nitelikli icraatlar istemeli. Bunu yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahip birisidir Sayın Üstel. Hükümet ortakları bir araya gelip durum değerlendirmesi yapmalıyız.”

İki neden söyledi

Bakan Arıklı, önemli projelerin hayata geçirilmesi noktasında karşılaştığı engellerin nedenini de iki şekilde açıkladı:

“Birincisi 12 yıldır birçok Bakan hava yolu kurmak istedi ama yapamadı. Şimdi YDP yapsın istemiyorlar.

İkincisi bu hükümet Ünal Üstel hükümetidir. Başarı da başarısızlık da onundur. Ancak bazıları Üstel hükümetinin başarısız olmasını istemektedir. Bu iki nedenden dolayı projeler engellenmektedir.”

Artık De Jevu yaşamak istemiyorum

Ekonomi ve Enerji Bakanı olduğu dönemde de önemli projelerinin engellendiğini ifade eden Arıklı, “Artık De Jevu yaşamak istemiyorum” diyerek, şunları söyledi:

“Ekonomi ve Enerji Bakanı olduğumuz dönemde bize ciddi bir icraat imkanı verilmemişti. Mesela büyük emeklerle hazırladığımız Hal Yasası, Organize Sanayi Bölgeler Yasası ve Piyasa Denetimi için Belediyelere Yetki veren yasa Meclise gönderilmiş ama yasalaştırılmamıştı. Hatta Türkiye ile imzalamış olduğumuz Kıyı Ticaret Anlaşmasının güncellenme anlaşması ki ticarette tam bir devrim olacaktı onu bile Bakanlar Kurulundan geçirememiştik.

Şimdi de 4-5-5 G ihalesi, yeni hava yolu projeleri gibi iki önemli konuda engellenmeye çalışıyorum.

Ben De Jevu yaşamak istemiyorum. Feryadım bunadır.”

Bakan Arıklı, sözlerini “Umarım yurt dışında döndüğümde hava yolu ile ilgili önerge Bakanlar Kurulu’ndan geçmiş olur” diyerek bitirdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022, 09:53