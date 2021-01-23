Yüksek faiz ile ülke kalkınmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrasında açıklamalarda bulundu.

Ekonomik ve hukuk reformunu yakında kamuoyuyla paylaşacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ile güncelleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Erdoğan, yüksek faize karşı olduğunu yineleyerek şöyle konuştu: Dünyada şu anda eksi faizle kredi veren finans kuruluşları var mı? Var. Buyrun Japonya'ya bakın, eksi faiz. İsrail kendi içinde eksi faiz. Avrupa'ya gelin 1 civarında. Bize ne oluyor da 20'lerin üzerine çıkıyoruz. Bizim arkadaşlar da bana kızıyor biliyorum. Ama kusura bakmasınlar ama ben bu ülkenin Başkanı, Cumhurbaşkanı isem bunu anlatmaya devam edeceğim. Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Her ne kadar bu salgın zorluklar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri açıyor. Ülkemizin küresel ihracattaki payı, geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim verileri itibarıyla yüzde 1,03 seviyesine çıktı. Geçen yıl ilk defa ihracat yapan firma sayımız 18 bin 123 olarak kayıtlara geçti.

"Amacımız salgın sonrasına güçlü girmemiz"

Yılın son günlerinde İngiltere ile imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması, Gümrük Birliği'nden sonraki en önemli ticaret anlaşmasıdır. AB ile Gümrük Birliği anlaşmamızı güncelleme çalışmalarımız sürüyor. Salgının seyrine ilişkin belirsizlikler, küresel ekonomideki zorlukların bir müddet daha sürdüreceği gözüküyor. Reformlarımız sayesinde bu zorlu günlerde ülkemizi diğerlerinden ayrıştırmayı başardık. Amacımız Türkiye'nin salgın sonrası güçlü girmesidir.

"Merkezi borç stoğumuz 150 milyar lira azaldı"

Ekonomimizin güçlü yönlerini sağlamlaştırırken tedbir gerektiren hususların üzerine kararlılıkla gideceğiz. Tüketici Güven Endeksi Ocak'ta 83,3'e yükseldi. Kur cephesi nispeten istikrar kazandı. Merkezi yönetim borç stokumuz 150 milyar lira azaldı. Ülke risk primimiz de düşüyor. Türkiye'nin borçlanma maliyetlerini atacağımız kararlı adımlar ve güçlü politikalarla inşallah düşürmeye devam edeceğiz.

"Türkiye'yi önemli bir oyuncu haline getireceğiz"

Yurt dışındaki yatırımcıların Türk varlıklarında yatırımların arttırdığına şahit oluyoruz. Türkiye'ye güvenen yatırımcılar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazanmaya devam edecektir. Ekonomimizin sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümesini amaçlıyoruz. İstihdam oluşturmasını önemsiyoruz. Yeni hamleler Türkiye'yi değişen değer zincirinin önemli bir oyuncusu haline getireceğiz.

"Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum"

Dünyada şu anda eksi faizle kredi veren finans kuruluşları var mı? Var. Buyrun Japonya'ya bakın, eksi faiz. İsrail kendi içinde eksi faiz. Avrupa'ya gelin 1 civarında. Bize ne oluyor da 20'lerin üzerine çıkıyoruz. Bizim arkadaşlar da bana kızıyor biliyorum. Ama kusura bakmasınlar ama ben bu ülkenin Başkanı, Cumhurbaşkanı isem bunu anlatmaya devam edeceğim. Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum.