Abhyanga, Hint Ayurveda masaj terapisidir. Eski şifa bilimi olan Ayurveda’nın içinde yer alan abhyanga, belki de tüm masaj türleri içerisinde en saygı duyulanıdır. Amaç doshaların dengesini geri kazanmaktır. Bu masaj için, akıl-vücut dengesine odaklanan kardeş yoga bilimi bile denmektedir. Abhyanga, hafif baskıyla, kalbe doğru senkron şekilde, ellerin yukarı hareket ederek ve eklemlerde saat yönünde dönerek yavaş yapılan bir masajdır. Emile bilirliği artırmak ve merkezi sinir sistemini sakinleştirmek için yağ, vücut ısısına uygun derecede ısıtılır. Bu yağ yüzde yüz doğaldır, içerisinde karışım yoktur. Abhyanga, diğer masajlara göre daha yağlı bir masajdır. Vücudunuzun her yerinde doğal yağ bütünüyle hissedilir. Yağın önemi ayurvedik masajlarda büyüktür, yüksek kalitede bir organik yağ en idealidir. Masaj odası ılık ve esintisiz olmalıdır, terapi alan kişinin üşümemesi, ürpermemesi önemlidir. Ilık yağın ve dokunuşların etkisiyle rahatlama ve spritüal farkındalığa yaklaşmaya yardımcı olunur. Abhyanga masajı gün geçtikçe daha fazla ilgi görmeye başladı. Hollywood yıldızlarının da tercihi oldu çünkü masajın amacı sadece rahatlama değil, sinir sistemi üzerinde iyileştirme etkisinin olması. Bunun yanı sıra cildi güzelleştirme etkisi de abyanga masajını tercih edilir yapıyor. Cildimiz en büyük organımız ve cildimize ne koyarsak onu emme özelliği var. Ayurvedik masajlarda kullanılan faydalı yağlar cildimizi besliyor, canlandırıyor. Ayurveda öğretisinde abhyanga masajını her gün yapan kişilerin 100 yaşına kadar yaşayabileceği söyleniyor.

Abyanga masajının diğer faydaları

Fiziksel faydaları çok fazla olan abhyanganın psikolojik olarak da etkisi oldukça büyük. Abhyanga masajı düzenli uygulandığında; zihni sakinleştirir, uyku probleminin iyileşmesine yardımcı olur, huzur verir, hayat motivasyonunu artırır. Bu kadar faydası olan bu masajın, bazı durumlarda uygulanmaması tavsiye edilir. Vücudunuzun her hangi bir bölümünde şişlik, ağrı veya kitle varsa, enfeksiyon söz konusu ise adet dönemindeyseniz ve hamileyseniz abhyanga masajı yaptırmamalısınız. Abhyanga masajından sonra, ılık bir duş almanız ve 20 dk. boyunca sakin bir şekilde kendi başınıza kalmanız, iç huzurunuzu yakalamanızda daha da etkili olacaktır. Bunu bir farkındalık pratiği olarak düşünün, bu sadece vücudunuz için değil aynı zamanda kendini dinleme, sesiz kalmanın önemini keşif etmek için bir fırsat olacaktır.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020, 02:49