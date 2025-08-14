Akdeniz’in kalbinde İtalyan lezzet yolculuğu: Giamare Italian Restaurant 

Merit Park Hotel’in bünyesinde hizmet veren Giamare Italian Restaurant, Akdeniz kıyısında unutulmaz bir gastronomi zenginliği deneyimi sunuyor. Geçtiğimiz günlerde değerli dostlarımız Reşat Akar ve Adnan Pekkan ile bu lezzet yolculuğunu keşfetme fırsatı bulduk.

Sizlere, bu özel geceden geriye kalan tatları ve atmosferi aktarmak istiyorum.

Atmosfer ve Manzara Restorana adım attığınız andan itibaren sizi büyüleyen bir atmosfer karşılıyor. Hafifçe çalan İtalyan ezgileri, Akdeniz’in kimi zaman hırçınlaşan, kimi zaman da çarşaf gibi sakin maviliği, göz kamaştırıcı manzarayla birleşiyor. Karşı koyda, ışıklar arasında tarihi bir eser gibi parlayan Merit Royal Diamond Otel zarafetiyle manzaranızı güzelleştiriyor. İtalyan zarafetine uygun dekorasyon, geceye sıcak ve samimi bir dokunuş katıyor.

Menüden Öne Çıkanlar

Giamare’nin menüsü, İtalya’nın kuzeyinden güneyine uzanan zengin bir seçki sunuyor.

Başlangıçlar: Porchini ve Porto Bello mantarlarının pancar köpüğü ile mükemmel uyum

yakaladığı “Cappuccino” çorbası, dana bonfile, roka, parmesan, çam fıstığı, Ailoli sos ve ekşi

krema ile adeta bir tabloyu andıran “Dana Carpaccio”, özel narenciye sosunda pişirilmiş

“Ceviche Di Branzino” ve çıtır Yedikule yapraklarıyla hazırlanan tavuk veya karides seçenekli

“Insalate Caesar” damakta iz bırakıyor.

Ana Yemekler: İsmail şefin özenle hazırladığı “Istakozlu Risotto”, “Trüf Dolgulu Ravioli”,

“Kum Midyeli Linguine” ve İtalyan mutfağının vazgeçilmezlerinden “Tagliatelle a la

Bolognese”, her lokmada sizi İtalya sokaklarına götürüyor.

Bu lezzet şölenini taçlandırmak için tatlıya geçebiliriz. “Tiramisu”, “Latte Creme Brulee” ve

İtalyan Merengi ile lezzetlendirilmiş “Torta Con Meringata Al Kumquat” ın gerçek lezzetlerini

tadımlayacağınız adres, Giamare İtalian Cuisine olacaktır.

Özel Bir Dokunuş

Cuma geceleri, lezzetlere eşlik eden canlı yan flüt dinletisi ile Giamare’deki akşam yemeğiniz

bambaşka bir boyut kazanıyor.

Kekik Meyhane konseptinde olduğu gibi bu konuda da çok emek harcayan Merit Park Otel

Genel Müdürü Alper Pınar ve otel mutfağını özelikle kutluyorum.

Sonuç olarak, Akdeniz kıyısında, nefes kesen bir manzara eşliğinde, İtalya’nın dört bir

yanından gelen lezzetleri deneyimlemek isteyenler için Giamare Italian Restaurant, ziyaret

edilecek tek mekan olabilir.