Konuklar eşlik etti

Türk pop müziğinin efsane ismi Levent Yüksel, 16 Ağustos akşamı Merit Park Hotel’in gözde mekânı Letafet’te sahne aldı. Daha sahneye adımını attığı anda alkış tufanı koparan usta sanatçı, güçlü sesi ve bitmeyen enerjisiyle dinleyenlerine tam anlamıyla müzik ziyafeti sundu.

Konserine dillere pelesenk olmuş “Ya Sonra” şarkısıyla start veren Levent Yüksel, sahneye çıkar çıkmaz tüm salonu ayağa kaldırdı. Ardından yıllara meydan okuyan klasiklerini tek tek seslendirdi: “Tuana”, “Zalim”, “Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk” ve “Kadınım”... Her şarkıda salon adeta dev bir koro gibi hep bir ağızdan sanatçıya eşlik etti.

Yaklaşık iki saat süren konser boyunca sahnede tempo bir an olsun düşmedi. Yüksel’in hareketli parça-larında Letafet adeta bir dans pistine dönerken, romantik şarkılarında salonu hüzünlü ama büyüleyici bir atmosfer sardı.

Finalde sahneden ayrılmak üzere olduğunda izleyiciler sanatçıyı dakikalarca ayakta alkışladı. Levent Yüksel, müzik kariyerinin yıllara meydan okuyan gücünü bir kez daha kanıtladı ve Girne’de unutulmaz bir geceye imza attı.



