Almond’u iyileştirdi özgürlüğe uğurladı

Merit International Otelleri bünyesinde bulunan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, yaralı ve bakıma muhtaç deniz kaplumbağalarını sağlığına kavuşturmak için büyük bir başarı örneği sergileyerek faaliyetlerine devam ediyor.

Merkez, son olarak Ağustos ayının başında, balıkçı Fehmi Büyükkal’ın ihbarı üzerine ulaşılan ve Almond 2 ismi verilen yeşil deniz kaplumbağasının tedavisini yaptı.

Boğulma tehlikesi sebebi ile merkeze getirilen ve ilk muayenesinin ardından akciğerlerinde yoğun miktarda enfeksiyon geliştiği tespit edilen deniz kaplumbağasına gerekli tedaviler vakit kaybedilmeden uygulandı.

Tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan Almond 2, doğa ve hayvansever çok sayıda kişinin katıldığı coşku dolu bir etkinlikle Merit Royal & Crystal Otelleri’nin plajından mavi özgürlüğe uğurlandı. Öte yandan Meritta, yaralı deniz kaplumbağalarının tedavisinde yakaladığı yüzde 85’lik başarı oranı ile Türkiye ve Avrupa’daki birçok merkezi geride bıraktı.

Tibuk: Gurur veren bir başarıya imza atıldı

Projenin mimarı olan Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, bugüne kadar 39 deniz kaplumbağasının tedavisinin tamamlanarak tekrardan doğal ortamına bırakıldığını belirterek, yaralı deniz kaplumbağalarının tedavisinde yakaladıkları yüzde 85’lik başarı oranı ile Türkiye ve Avrupa’daki birçok merkezi de geride bıraktıklarını vurguladı.

Tibuk, tüm doğaseverlerle birlikte daha çok deniz kaplumbağasına yardım eli uzatabilmek için çalışmaya devam edeceklerinin ve yaşanabilir bir doğa için ellerinden gelen katkıyı her zaman koyacaklarının altını çizdi.

Kara: Güzel haberlere çok ihtiyacımız vardı

Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, Almond 2’nin iyileşmesiyle, bir canın daha doğaya kazandırılmasına destek olabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Özellikle son zamanlarda yaşanan yangın ve sel felaketleri sebebiyle yok olan ormanların, hayatlarını ve yaşam alanlarını kaybeden canlıların acılarını derinden hissettiklerini belirten Kara, “Felaketlerle dolu günlerin ardından böylesi güzel haberlere çok ihtiyacımız vardı” diyerek birçok endemik türün yok olma tehlikesi ile karşılaştığı bu yıkımların yeniden yaşanmamasını temenni etti.



