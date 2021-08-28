ABD Kabil’de alarma geçti

Beyaz Saray, ulusal güvenlik ekibinin, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Kabil'de başka terör saldırıları olabileceği konusunda uyardığını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada Biden'ın dün ulusal güvenlik ekibiyle Afganistan konusunu görüştüğünü ve Harris'in de görüşmeye video konferans yoluyla katıldığını belirtti.

Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda önceki gün düzenlenen terör saldırısında 13 Amerikan askerinin yaşamını kaybetmesinin ardından Psaki, "Ulusal Güvenlik ekibi Biden ve Harris'e Kabil'de başka terör saldırıları olabileceğini ancak Kabil Havalimanında maksimum güvenlik önlemlerini aldıklarını söyledi." bilgisini paylaştı.

Psaki, tüm tehditlere rağmen Amerikan askerlerinin tahliye operasyonlarını sürdürdüğünü belirterek, "Başkan Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, ABD'nin askeri varlığı bittikten sonra da üçüncü ülke vatandaşları ve vize sahibi Afganların güvenliğinin sağlanması için uluslararası ortaklar ile diplomatik çabalara devam edilmesi talimatı verdi." ifadesini kullandı.

En tehlikeli günler olacak

Toplantıda üst düzey komutanların da planlanan DAEŞ/Horasan hedefleri konusunda Biden ve Harris'e bilgi verdiğini aktaran Psaki, "Afganistan misyonunun gelecek birkaç günü, bugüne kadarki en tehlikeli günler olacak." uyarısında bulundu.

Psaki, söz konusu toplantıya Dışişleri Bakanı Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve diğer üst düzey yetkililerin katıldığını sözlerine ekledi.

“Taliban binlerce IŞİD'liyi serbest bıraktı”

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ve ABD'li Tümgeneral William Taylor, bombalı saldırıların ardından Afganistan'daki son gelişmeler hakkında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk sözü alan Taylor, ABD'li yetkililerin Afganistan'da çifte bombalı saldırı yapıldığı yönündeki açıklamalarının aksine sadece bir bombalı saldırı yapıldığına inandıklarını ifade etti. Taylor, “İkinci bir patlama olduğuna inanmıyoruz” ifadelerini kullanarak, “Hepiniz buradayken raporu düzeltmenin önemli olduğunu hissettik” dedi.

Taylor, saldırıda yaralanan askerlerin ABD'nin Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’ne tahliye edildiğini ve tedavi için Landstuhl Bölgesel Tıp Merkezine sevk edildiklerini açıkladı.

Taylor, Afganistan'dan son 24 saatte 89 uçuşla 12 bin 500 kişinin tahliye edildiğini belirterek, son 24 saatte 300 ABD vatandaşının ve bugüne kadar yaklaşık 5 bin 100 ABD vatandaşının Afganistan'dan tahliye edildiğini açıkladı.

Kirby, ABD'nin 31 Ağustos'tan sonra Afganistan'dan ayrılmak isteyen ABD vatandaşlarına yardımcı olmak için çeşitli yollar izleyeceğini belirtti.

Kirby, ABD ordusunun yeni saldırılara hazır olduğunu vurgulayarak, “Hala tehditler olduğuna inanıyoruz” dedi.

Kirby ayrıca, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirdiği bölgelerdeki hapishanelerden binlerce IŞİD ve El Kaide üyesini serbest bıraktığını aktardı.