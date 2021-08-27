İlk mezunlarını verdi

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından uzun yıllar sonra aktif hale getirilerek, eğitimlere başlayan Otelcilik Turizm Eğitim Merkezi (OTEM) Barista Eğitim Kurslarını tamamlayarak, uzun bir aradan sonra ilk mezunlarını verdi.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Turizm Bakanlığına bağlı OTEM, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte, turizm sektörünün en büyük sıkıntısı haline gelen ara eleman eksikliğinin giderilmesi amacıyla yıllar sonra aktif hale getirildi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliğinde başlatılan 3 haftalık “Barista Eğitim Kursları” tamamlandı.

3 haftalık bir eğitim sürecinin ardından, yazılı, sözlü ve uygulama sınavlarını başarı ile tamamlayan kursiyerler, barista sertifikalarını almaya hak kazandı.

Eğitim sürecini başarı ile tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerin, eğitiminin yanı sıra istihdamı için de gerekli çalışmalar bakanlık tarafından başlatıldı.

İstihdam talebi olan kursiyerlerden bir bölümünün Gazimağusa ve Lefkoşa bölgelerinde istihdam edilmeleri için gerekli çalışmalar başlatılırken, bir bölümünün ise kendilerini geliştirmeleri açısından istemeleri halinde part-time olarak yönlendirilmeleri bakanlık tarafından sağlandı.

İstihdam destekli eğitim projesi sürecek

Ön büro, servis, baristalık, kat hizmetleri ve sektörün talep edeceği ihtiyaç duyulan alanlara yönelik istihdam destekli eğitim projesi sürecek.

“Bu Topraklara Değer” sloganı ile başlatılan ve özellikle ülke gençlerinin ülke turizminde yerini alabilmesi, istihdam edilebilmesi ve sektörün en büyük sıkıntısı haline gelen ara eleman sorununun giderilmesi amacıyla başlatılan eğitim projelerine katılmak isteyenler için Turizm ve Çevre Bakanlığı müracaat kabul etmeye devam edecek.

