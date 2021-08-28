Örnek dayanışma

Asya bebeğe umut olmak için Lefkoşa Türk Belediyesi organizasyonunda Merkez Lefkoşa’da spor etkinliği yapıldı.

Açıklamaya göre, “Bu Kez Asya’mız için Spor Yapıyoruz” etkinliğine Lefkoşa’da faaliyet gösteren birçok spor salonu saat 17.00’den 22.00’a kadar farklı aktiviteler gerçekleştirdi.

Tüm gelirin Asya bebeğin tedavisinde kullanılacak etkinlik boyunca yurttaşlar 50 TL olan Mavi Kelebek stikeri alarak hem Asya bebeğin tedavisine katkıda bulundular hem de çeşitli sporları izleyerek ve katılarak keyifli bir Ağustos akşamı yaşadılar.

Katılımcıların Asya bebeğe umut olmak için DJ eşliğinde yaptığı spor etkinliğine LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı. Gece sonunda yapılan çekiliş ile de iki kişi Edip Elektronik’ten yürüyüş bandı kazandı.

Etkinlikte konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Ekim ayında yapmayı düşündükleri etkinliği öne alarak Asya bebeğe umut olmak istediklerini kaydetti ve bu etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Sağlık Üst Kurulu Kararları çerçevesinde alınan tedbirler ile gerçekleştirilen etkinliğe girişte aşı kartı, PCR ve/veya antijen test sonucu kontrol edildi.





Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021, 06:03