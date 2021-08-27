Tahliye sürüyor

Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi başladı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan havalanan askerlerin de içinde bulunduğu ilk uçak Ankara'ya indi. Türkiye, askerlerini Afganistan'dan tahliye ediyor.

Taliban'ın ülkedeki yabancı askeri güçlerin çekilmesi için 31 Ağustos'a kadar tanıdığı sürenin sona ermesine yaklaşık bir hafta kala Türkiye, askerlerin tahliyesine başladı.

Kararla birlikte Afganistan'daki yaklaşık 500 Türk askeri Türkiye'ye dönecek.

Türk Hava Yolları (THY), Afganistan'dan gelen askerleri de taşıyan ilk tahliye uçağının 345 kişi ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan havalandığını duyurdu. Uçak saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçağın İstanbul'a devam edeceği öğrenildi. İstanbul'dan kalkacak uçaklarla iki tahliye seferi daha planlandığı, bu uçuşların talebe bağlı olduğu bildirildi. Tahliyelerde Afganistan'dan Türkiye'ye direkt uçuş olmayacağı; Özbekistan, Tacikistan ya da Pakistan üzerinden Türkiye'ye gelineceği belirtiliyor.

Kısa zamanda tamamlanacak

Bu arada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk askerinin Afganistan'dan tahliye operasyonunun 24 ya da 36 saat içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, intikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Afganistan'dan askerlerin tahliye edilmesine ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama geldi.

Çelik, "Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecektir" dedi.

AK Parti Sözcüsü, Twitter'dan "6 yıldır sürdürdüğümüz Kabil Havaalanı misyonunda görev yapan askerlerimiz vatanımıza dönüyor" mesajını paylaştı.

Çelik, "Afganistan’da görev yapan, dost ve kardeş Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sunan Silahlı Kuvvetlerimiz bir görevi daha başarıyla yerine getirmiştir. Kahraman askerlerimizi kutluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Afganistan'dan askerlerin tahliyesine ilişkin açıklama yaptı.

Altun, "Türk askeri, zorlu bir görevi daha başarıyla tamamlamış olmanın gururuyla evine dönüyor. Hizmetleri ve fedakarlıkları için kendilerine minnettarız. Afgan halkının yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Fahrettin Altun, mesajında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, Afganistan'da barış ve güvenliği sağlamak için çok taraflı ve uluslararası girişimleri her zaman destekledi" diye konuştu.