Henüz karar verilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek ve Karadağ ziyaretleri öncesi basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabil'de gerçekleşen terör saldırılarına ilişkin, " Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi, o kapsamlı terör saldırısını milletçe kınıyoruz." dedi. Taliban ile 3,5 saat süren bir görüşme yapıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi için Taliban'ın teklifte bulunduğunu da söyledi.

Erdoğan,Taliban'la gerektiğinde görüşme yaparız. Taliban hatta Kabil Havaalanı'nın işletilmesi noktasında bize teklifleri var. 'Güvenliği biz sağlayalım, işletmeyi siz yapın.' Henüz verilen bir karar yok. Orada her türlü ölüm mümkün. Bizim şu anda böyle bir kararımız söz konusu değil. Afgan halkı bizim asırlarca kardeşimiz olmuş ve onların din, dil bu noktada bizimle aynı dünyayı paylaşmış insanlardır. Onlarla ayrı düşünemeyiz" ifadelerini kullandı.

Afganistan'dan tahliye sürecinin nasıl ilerlediğini, 31 Ağustos'tan sonra nasıl bir tablo beklendiğine ilişkin soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle yanıt verdi:

" Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi, o kapsamlı terör saldırısını milletçe tel'in ediyoruz, kınıyoruz. 70 kişinin öldüğü bize gelen bilgilerde. Bunların içerisinde Taliban'dan da ölenler söz konusu. Böyle bir felaketi şu anda DEAŞ üstlendi. DEAŞ'ın böyle bir süreç içerisinde bu adımı atması da bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor. Afgan halkına geçmiş olsun diyoruz

Saldırıda Afganistan'da güvenliğin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Önceliğimiz vatandaşların tahliyesidir. Ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızla ilgili gerekli planlamaları yaptık, gelmek isteyen vatandaşlarımız dönüyorlar. Bu tahliyeleri olağanüstü şartlarda başarıyla gerçekleştirdik. Gelen vatandaşlarımızın da memnun olduklarını görüyoruz… Ayrıca şu an NATO ne yapacak, o noktada görüşmelerimiz olacak. Ne gibi adımlar atacağız, onların planlamalarını yapacağız.”

