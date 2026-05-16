Antigoni büyüledi

Güney Kıbrıs, 70’inci Eurovision şarkı yarışması finaline ‘Jalla’ adlı şarkıyla katılma hakkı elde etti.

Sesi ve performansıyla dikkat çeken Kıbrıslı Rum sanatçı Antigoni Buxton, finalde başarılı olacağına inanıyor ve tüm Kıbrıslıların desteğini bekliyor.

İkinci yarı finalde elemeleri geçen diğer ülkeler ise Arnavutluk, Avustralya, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Malta, Norveç, Romanya ve Ukrayna oldu.

Salı günü yapılan ilk yarı finalde Belçika, Hırvatistan, Finlandiya, Yunanistan, İsrail, Litvanya, Moldova, Polonya, Sırbistan ve İsveç finale yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2026, 10:08