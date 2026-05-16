Şenlik düzenlendi

Cittaslow Yeniboğaziçi Belediyesi ile Slowfood Salamis iş birliğinde “Tohum Takas Şenliği” ve “İklim Krizinde Tohumların Önemi ve Biyolojik Çeşitlilik” paneli, Yeniboğaziçi Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlendi.

Doğayla uyumlu yaşam, yerel üretim ve dayanışma temalarının öne çıktığı etkinlikte, atalık tohumların korunmasının önemi ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakma hedefi vurgulandı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen şenlik bölümünde ata tohumu paylaşım stantları, çocuk atölyeleri, geri dönüşüm çalışmaları, halk dansları gösterileri ve yerel ürün stantları yer aldı. Vatandaşlar ücretsiz tohum takası yaparak atalık tohumların yaşatılmasına katkı sağladı.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, yaptığı konuşmada yerel tohumların kültürel miras olduğuna dikkat çekerek, üretim ve dayanışma kültürünün önemini vurguladı.

Etkinlik kapsamında ayrıca Yeniboğaziçi İlkokulu ekoloji öğrencileriyle birlikte Reşat Bergen Tohum Merkezi’nde hasat etkinliği gerçekleştirildi. Öğrenciler, ektikleri fidelerin meyveye dönüşüm sürecini yerinde gözlemledi. Programda ayrıca ayçiçeği ve kabak tohumlarından tohum topu atölyesi düzenlendi.