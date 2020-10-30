Arıkovanı Kreş ve Anaokulu’nda muhteşem 29 Ekim kutlaması

Miniklerin gurur günü

Arıkovanı Kreş ve Anaokulu’nda muhteşem 29 Ekim kutlaması

   Arıkovanı Kreş ve Anaokulu’nun minikleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, öğretmenleriyle birlikte coşku içerisinde kutladı.
   Güne özel kıyafetleri ve bayraklarıyla okuldaki etkinliğe katılan minikler; şiir, şarkı ve oyunlarla güne uygun güzel bir etkinlik gerçekleştirdi.
   Okul direktörü Esra Tülek, gün dolayısıyla yaptığı açıklamada şöyle dedi:

   “Sadece büyük bir lider, geleceği küçük kalplere emanet eder. Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk’ün çocukları olarak atamızı özlemle anıyoruz.”
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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