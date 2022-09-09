Ömer KADİROĞLU
Hasan ve Hicran Batak çiftinin kızları Cemile ile Soner Keskin ve Cemaliye Okalper’in oğlu Cemre muhteşem bir düğün ile dünya evine girdi. Lefkoşa’da Hidden Garden düğün salonunda aşklarını perçinleyen Fizyoterapist Cemile ile Kimya Mühendisi Cemre’nin düğününe akrabaları, yakın dostları ve çiftin meslektaşları katıldı. Oldukça şık bir gelinlik giyen Cemile’nin güzelliği göz kamaştırırken, Cemre’nin giydiği beyaz gömlek ve bej takımı oldukça yakıştı. Düğünde dans eden çifte yakınları da katıldı. Düğünde eğlenceli anlar yaşanırken, davetliler genç çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluk diledi.
Aşkları perçinlendi
Cemile ile Cemre birlikte bir ömür geçirmek için dünya evine girdi
Ömer KADİROĞLU
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