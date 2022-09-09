Aşkları perçinlendi

Ömer KADİROĞLU

Hasan ve Hicran Batak çiftinin kızları Cemile ile Soner Keskin ve Cemaliye Okalper’in oğlu Cemre muhteşem bir düğün ile dünya evine girdi. Lefkoşa’da Hidden Garden düğün salonunda aşklarını perçinleyen Fizyoterapist Cemile ile Kimya Mühendisi Cemre’nin düğününe akrabaları, yakın dostları ve çiftin meslektaşları katıldı. Oldukça şık bir gelinlik giyen Cemile’nin güzelliği göz kamaştırırken, Cemre’nin giydiği beyaz gömlek ve bej takımı oldukça yakıştı. Düğünde dans eden çifte yakınları da katıldı. Düğünde eğlenceli anlar yaşanırken, davetliler genç çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluk diledi.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022, 11:06