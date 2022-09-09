Bir ay bekleyecek

Lefkoşa’daki iş yerinde yapılan aramada silah ve mermi bulunan İsrafil Felek hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının ülkede yasal statüsü bulunmadığı açıklanırken, turist vizesi bulunduğu öğrenildi.

Soruşturmayı yapan polis, 29 Ağustos 2022 tarihinde saat 17.00 sıralarında Şht. Mustafa Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve İsrafil Felek’in sorumluluğunda bulunan Rex Oto isimli iş yerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada İsrafil Felek’in yatmakta olduğu yatağın şiltesi altında bir adet seri numarası tespit edilemeyen Browning marka tabanca ve üzerinde takılı vaziyette ve içerisinde 8 adet 9 mm çapında mermiler bulunan şarjör bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında soruşturma amaçlı 9 gün tutukluluk emri alındığını ifade eden polis, bu süre içerisinde gerekli araştırmaları yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlının ülkede yasal statüsü bulunmadığını; çalışma veya oturma izninin olmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Tutuklu yargı kararı veren mahkeme, zanlıyı kanunsuz silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçundan bir ay süreyle cezaevine gönderdi.