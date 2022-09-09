“Yolsuzluk iddiaları ortadan kaldırılmalı”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), devlet ihalelerinin yasalarla yerleşmiş usullere uygun olarak, açıklıkla sürdürülüp sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı ve yıllardan beri talep ettikleri özelleştirmelerin gündeme gelmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

KTTO yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na akaryakıt temin etmek için başlatılan ihale sürecinin sağlıklı şekilde tamamlanmadan Telekomünikasyon Dairesi ile Gazimağusa ve Girne limanlarının özelleştirilmesinin gündeme geldiği, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu kontrolündeki 4G/5G için se ihale süreci başlatıldığını hatırlattı.

Yıllardan beri üzerinde durulan bu çalışmaların nihayet başlatılmış olmasının olumlu ve heyecan verici bir gelişme olduğunu ifade eden KTTO, “Ne var ki, akaryakıt temini ile ilgili açılan ihalelerin sağlıklı bir şekilde sonuçlanmaması, sürekli olarak gecikmelere ve iptallere neden olunması ihale süreçlerine olan güvenin yok olmasına ve alımlara şaibe düşmesine neden olmuştur. Yaşanan sorunların, ihalelerin yerleşik kurallara ve açıklık ilkesine uyulmadan sonuçlandırılmak istenmesinden kaynaklandığı görülmektedir” dedi.

KTTO; enflasyonun korkunç boyutlara ulaştığı ve ekonominin daraldığı bugünkü ortamda devlet yatırımlarından pay almak için ciddi bir rekabet yaşanmasının beklendiğini, bu rekabetin KKTC halkı lehine sonuçlar verebilmesi için devlet ihalelerinin yasalar ile yerleşmiş usullere uygun olarak ve açıklıkla sürdürülüp sonuçlandırılması gerektiğini söyledi.

“Özelleştirmelerin gündeme gelmesi…"

KTTO şöyle devam etti:

“Özelleştirme gibi geri dönüşün zor olduğu kararların alınması süreçleri, benzer örnekler dikkate alınarak hazırlanmış ama ülke gerçeklerini yansıtan şartnamelere bağlı olarak yönetilmelidir. Unutulmaması gerekir ki, siyasi ve şahsi tutumlar bu ihalelere şaibe düşmesine neden olmakta; ortaya atılan yolsuzluk iddiaları hem KKTC devletinin yıpranmasına hem de insan ve sermaye göçüne yol açmaktadır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, yıllardan beri talep ettiği özelleştirmelerin gündeme gelmesini memnuniyetle karşılarken, özelleştirmeler ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecektir.”