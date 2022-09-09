Üstel söz verdi

Başbakan Ünal Üstel, belediyelerde örgütlü sendikalardan Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) yetkilileri ile belediye başkanlarını kabul etti.

Görüşmede, Maliye Bakanı Alişan Şan, UBP Genel Başkan vekili ve milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan, Maliye Bakanı Müsteşarı Burak Şoföroğlu da hazır bulundu.

Sendikalardan ise KTAMS, Kamu-Sen, Kamu-İş, KTÖS ve KTOEÖS yetkilileri yer aldı.

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, mağduriyet yaşayan kamu çalışanlarının maaşlarında yüzde 6’lık artış yapılması yönünde hükümetle anlaştıklarını açıkladı.

Düzenleme sonucunda eşitliğin bozulabileceği durumlarda bazı dengeleme çalışmalarının yapılması gerektiğini kaydeden Serdaroğlu, bunun çalışılması için bugün Maliye Bakanlığı’nda saat 11.00’de teknik ekiplerin bir araya geleceğini bildirdi ve bu toplantıyla birlikte son noktanın konulacağını aktardı.

Serdaroğlu: Olumlu adım

Sendikalar adına konuşan Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, daha önce Maliye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bu konuda çalışma yürüttüklerini ancak miktar ve oranlar konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını kaydederek, bugünkü toplantıda yüzde 6’lık artışta anlaşıldığını duyurdu.

Serdaroğlu saat 11.00’de Maliye Bakanlığında yapılacak toplantıyla yeni düzenlemeyle yaşanabilecek eşitsizlikler üzerinde de çalışacaklarını ve son noktayı koyacaklarını ifade etti.

Kişisel muafiyetler ve vergi dilimleriyle ilgili de ocak ayı başındaki maaşlara yansıması şeklinde çalışmaların yapılması ve sendikalarla görüşülmesi yönünde karar alındığını kaydeden Serdaroğlu, “Mağduriyeti düzeltmek adına olumlu bir adım atıldı” dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022, 09:36