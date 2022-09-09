Can güvenliği kalmadı

Suna ERDEN

Nijeryalı 3 kişiyi Lefkoşa merkezden Gönyeli’ye götüren 19 yaşındaki taksici Ozan Polat, parasını alamadığı gibi, akıllara durgunluk veren bir kaza sonucunda ağır yaralandı. Ozan, dün sabahın erken saatlerinde kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesinde kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alındı.

Elde edilen bilgilere göre; Nijeryalıları istenilen adrese bırakınca taksi ücreti olarak 370 lira talep eden Ozan, para vermeden araçtan inen Nijeryalıların önünü keserek tartışmaya başladı. Tam bu sırada olay yerinden geçen ve alkollü olduğu tespit edilen Nijeryalı Afeez John Oyofo yönetimindeki kiralık aracın çarpması sonucunda 40 metre sürüklenerek ağır yaralandı. Ozan Polat, ağır yaralı vaziyette hastaneye kaldırıldı.

Durumu kritik

Kafasında kırık oluşan ve beyin kanaması geçiren Polat kaldırıldığı hastanede yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

Polat’ın durumunun kritik olduğu belirtilirken, gözaltına alınan Nijeryalı Afeez John Oyofo dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olay aktarılarak, tutuklama talep edildi.

40 metre sürüklendi

Soruşturmayı yürüten polis, kazanın 8 Ağustos 2022 tarihinde saat 03.20 sıralarında Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, 93 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZMY 147 plakalı kiralık araç ile süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden zanlının, Kolon Hastanesi önlerine geldiğinde o esnada yol içerisinde bazı şahıslar ile sözlü olarak tartışmakta olan yaya Ozan Polat'a çarptığını anlattı.

Polis, çarpmanın etkisiyle yayanın 40 metre savrularak yol içerisine düştüğünü belirtti.

Kaza yerinden ayrıldı

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Ozan Polat’ın ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Servise kaldırılarak kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile ameliyat edildiğini açıkladı. Polis memuru, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan Polat’ın hayati tehlikesi bulunduğunun altını çizdi.

Polis, ZMY 147 plakalı araç sürücüsü Afeez John Oyofo’nun kaza mahallinden isim ve adres bırakmadan ayrıldığını açıkladı. Polis, zanlının saat 04.50'de Fuat Mustafa Sokak üzerinde tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, ZMY 147 plakalı araçta 50 bin TL tahmini hasar olduğunu söyledi. Polis, aracı zanlının kullanıp kullanmadığının araştırılarak teyidinin yapılması gerektiğini anlattı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirtti.

Cinayete teşebbüs olabilir

Polis, ayrıca kazanın meydana geldiği sırada yol içerisinde Ozan Polat ile tartışmakta olan 3 meçhul şahsın da siyahi olduğu bilgisi bulunduğunu söyledi.

Olayın trafik kazası mı yoksa bu tartışma nedeniyle mi çıktığına dair araştırma yaptıklarını ifade eden polis, yaya Ozan Polat'ın zanlı yönetimindeki aracın önüne itilerek bu olayın meydana gelebileceği yönünde şüpheler bulunduğunu belirtti.

Öğrenci olarak geldi, kaçak yaşam sürdü

Polis, olay yerinden ayrılan 3 meçhul şahsın tespiti içinde süreye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Polis, Nijerya uyruklu zanlının 09 Mart 2021 tarihinde öğrenci kaydı yaptırmak üzere KKTC'ye geldiğini ancak 8 Mayıs 2021 tarihinden itibaren toplamda 488 gündür KKTC'den ikamet izinsiz olarak bulunduğunu aktardı.

Polis, soruşturmanın seyrinin değişme olasılığının kuvvetle muhtemel olduğu göz önünde bulundurularak, zanlının bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022, 09:36