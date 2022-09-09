‘Yoruma gerek yok’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Anayasa Mahkemesi'nin belediye seçimleriyle ilgili önceki gün açıkladığı kararın yoruma gerek bırakmayacak kadar net olduğunu belirtti. Erhürman, Anayasada yerel seçimlerin 4 yılda bir yapıldığına dair düzenleme olduğunu ifade etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman şunları ifade etti:

“Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının 16. sayfası: "Anayasa'nın 119(3) maddesi, yoruma gerek bırakmayacak kadar net bir şekilde yerel seçimlerin 4 yılda bir yapılacağını düzenlemektedir. Yani, en son Haziran 2018'de yapılan yerel seçimlerin, Anayasanın 119(3) maddesi altında Haziran 2022'de tekrar yapılması Anayasal bir zorunluluktur... Bu kaos, bu kadar basit bir şeyi, üstelik elli defa da anlatılmış olmasına karşın, anlamayanların, anlamak istemeyenlerin eseri!”

Kararın gerekçesi

Anayasa Mahkemesi, yerel seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı Anayasa’ya aykırı bulmuştu.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik başkanlığındaki Anayasa Mahkemesi, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’na ilişkin kararını gerekçeleriyle açıklayarak, söz konusu yasanın Anayasa’nın 119’uncu maddesine aykırı olduğuna oy birliğiyle karar verdi. Anayasa Mahkemesi, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nın iptaline hükmetmişti.

Narin Şefik, KKTC’de son yerel seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapıldığına işaret ederek, gerek Seçim ve Halk Oylaması Yasası gerekse Anayasa’nın 119'uncu Maddesi altında yerel seçimlerin Haziran 2022’de yapılmasının gerekli olduğunu belirtmişti.

Şefik, Yüksek Seçim Kurulu’nun bir yazıyla Cumhuriyet Meclisi’nden haziran ayı içerisinde seçim tarihinin belirlenmesini talep ettiğini ancak Meclis’in seçimin haziranda yapılabileceği son tarih olan 26 Haziran’dan iki gün önce Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı oy birliği ile kabul ettiğini anımsatarak, sonuç olarak Haziran 2022’de yerel seçimlerin yapılmadığını söyledi. Şefik, Cumhuriyet Meclisi’nin Anayasa ve Seçim ve Halkoylaması Yasası altında Haziran 2022 ayı içerisinde seçim tarihini belirlememiş olmasının Anayasa’nın 119’uncu maddesine aykırı bir davranış olduğunu söyledi.

Şefik, “Anayasa Mahkemesi, huzurundaki davanın Anayasa’ya aykırı olup olmadığını incelemekle yükümlüdür. Kararın; yerel seçimlerin yapılması noktasında ne olacağını düşünmek milletin temsilcilerinden oluşan Cumhuriyet Meclisi’ne aittir.” Demişti.