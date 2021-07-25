Bayram tadında eğlence

Kuzey Kıbrıs’ta eğlence hayatının gözde mekânı Maxim Royal’de, coşku dolu bir bayram programı gerçekleşti. Kapalı turizm uygulaması ve pandemi tedbirleri çerçevesinde düzenlenen bayram programında konuklara yine tam anlamıyla bir müzik ziyafeti sunuldu. Özlenen Maxim Royal geceleri bayram dolayısıyla yeniden başlarken bayramın birinci gününde Ayşegül Zaim, ikinci gününde Alya ve üçüncü gününde Cihan Çobanoğlu sahne aldı. Türkiye’nin başarılı ve en iyi çıkış yapan şarkıcılarından Alya, hareketli parçaları, dansları ve özel bayram kostümüyle göz doldurdu. Kuzey Kıbrıs’ın güçlü seslerinden Ayşegül Zaim, en sevilen parçalarını seslendirerek bayram coşkusunu ikinci günde de devam ettirdi. Bayram eğlencesinin son gününde oryantal show kıvrak danslarıyla sahneye renk katarken Cihan Çobanoğlu, başarılı performansıyla konuklara unutulmaz bir kapanış gecesi yaşattı.





Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2021, 03:30