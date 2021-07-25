Türkiye’yi kınadı Rumları övdü

Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Lübnan Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Zeina Akar, desteğinden dolayı Rum Yönetimine teşekkür ederken, Türkiye’nin Maraş’la ilgili tavrını kınadı.

Bunun önemli bir ziyaret olarak addedildiğini yazan Alithia gazetesi, Akar’ın Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edildiğini, Meclis Başkanı Anita Dimitriyu ile görüştüğünü aynı zamanda Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüşmeler yaptığını yazdı.

Gazete Petridis ile Akar arasında gerçekleştirilen görüşmede, iki ülkenin savunma ve güvenlik alanındaki ilişkileriyle ilgili görüşmeler yapıldığını, aynı zamanda Güney Kıbrıs ve Lübnan’daki gelişmelerin ele alındığını belirtti.

Gazeteye göre Akar, Lübnan’da yaşanan son gelişmeler esnasındaki desteğinden ötürü Rum tarafına Lübnan hükümetinin teşekkürlerini ileterek, misafirperverliğinden ötürü Petridis’e teşekkürlerini sunarken, Petridis ise açıklamasında, Rum hükümetinin Lübnan’a tam desteğini ifade ederek, Rum tarafının Lübnan silahlı kuvvetlerine yönelik desteğine ilişkin arzu ve kararlılığını dile getirdi.

Gazete Akar ile Hristodulidis arasında gerçekleştirilen görüşmede ise ikili ilişkiler, iki ülkenin işbirliğinin bazı alanlarda güçlendirilmesi, “Türkiye’nin Maraş’la ilgili son kışkırtıcı eylemlerinin ardından Kıbrıs sorunundaki gelişmeler”, Lübnan’daki durum aynı zamanda ortak ilgi alanına giren bölgesel konuların ele alındığını belirtti.

Görüşmenin ardından Akar ile Hristodulidis’in enerji alanında iş birliğinde bulunulmasına ilişkin bir karşılıklı anlayış memorandumu imzaladıkları kaydedildi.