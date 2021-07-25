Blinken etkili oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin, İngiltere tarafından kaleme alınan, Rum ve Yunan hükümetlerinin yoğun perde gerisi faaliyetleri sonucunda 2 kez revize edilen Başkanlık Açıklaması’nın 15 üye ülkenin oy birliği ile onaylanması dünkü Rum gazetelerinin manşetlerinde yer buldu.

Fileleftheros manşet haberine; “Türkiye-Tatar’ı Kınama… Başkanlık Açıklamasında Net İfadeler Olmasının Başarılması İçin Yoğun Perde Gerisi… Güvenlik Konseyi’nin İngiliz Metninin Alaşağı Edilmesiyle Maraş’la İlgili Oy Birliğiyle Alınmış Kararı” başlık ve spotlarını attı.

Kapalı Maraş’ın yüzde 3,5’lik bölümünün yerleşime açılması ilanının yapıldığı 20 Temmuz itibarıyla BM Güvenlik Konseyi’nden karar veya en azından bir Başkanlık Açıklaması elde etmek için hareketlenen Rum Yönetimi’nin, İngilizler tarafından hazırlanan Başkanlık Açıklaması’nın birinci ve ikinci versiyonuna tepki göstererek ve yoğun hareketlilik içerisine girerek ifadelerde değişiklik yaptırmayı başardığı kaydedildi.

Açıklamadaki “20 Temmuz günü Kıbrıs’ta açıklanan, kapalı Maraş’ın yüzde 3,5’üne tekabül eden bir bölümünün daha açılması kararından derin endişe belirtir” ifadesine, “Türk ve Kıbrıslı Türk liderler tarafından” ifadesinin eklenmesi ve “yüzde 3,5’ine tekabül eden bölümü” ifadesinin çıkarılması için “büyük güçlerin (ABD) Londra nezdinde müdahale etmesi gerektiği” kaydedildi.

Gazete açıklamaya eklenen bölüm ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a işaret edildiğini, çıkarılan bölüm ile de “yüzde 3,5’lik bölümü ile yetinilmeyip Kapalı Maraş’ın tamamının kapsandığını” yazdı.

ABD’nin rolü büyük

Politis manşet haberini “BM Güvenlik Konseyi 15’leri Erdoğan-Tatar’ı Gösterdi… Maraş’ın Bir Bölümünün Açılmasını Kınayan Başkanlık Açıklaması Oy Birliği İle Onaylandı” başlığıyla aktardı.

Gazete Türkiye’den “geçen ekimden beri yaptığı bütün eylemleri geri alması” istenen Başkanlık Açıklaması’na “Türk ve Kıbrıslı Türk liderler” net ifadesinin ABD’nin ve bizzat Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ın baskısıyla eklendiğini, bu değişikliği elde etmek için yoğun müdahalelerde bulunan Rum ve Yunan hükümetlerinin sonuçtan memnuniyet belirttiğini yazdı.

Habere göre Başkanlık Açıklamasında, Türkiye ve KKTC’nin “sorumluluğuna ilk kez bu kadar net yer verilmiş olması” Rum ve Yunan hükümetini memnun etti. Her iki hükümet de bu “başarılı” sonucun, dışişleri bakanları Nikos Hristodulidis ve Nikos Dendias’ın çabaları ve ABD, Rusya, Çin, Fransa, Hindistan ve İrlanda gibi ülkelerin iş birliği göstermesiyle başarıldığına değindi.

Hristodulidis: Yeni bir çaba başlıyor

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis Başkanlık Açıklamasının benimsenmesinin ardından RİK’e “Güvenlik Konseyi daimi ve daimi olmayan üyelerinden güçlü destek vardı. Artık elimizde (Başkanlık Kararı) kullanacağımız bir ‘aracımız’ daha var ve yeni bir çaba başlıyor” dedi.

Hristodulidis BM Barış Gücü’nün görev süresinin beklenmekte olan uzatılması kararına ve gelecek pazartesi veya salı günkü gelişmelere işaret etti. Rum bakan, Güvenlik Konseyi Başkanlık açıklamalarının emrivakileri tersine çeviremeyeceğini kabul etmekle birlikte “kararlar olmasa durum olumsuz olurdu” ifadesini kullandı.