Büyük sıkıntı yaşanıyor

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, mülteci akışının durması için Frontex’in Türkiye’nin güney sahillerinde denetim yapmasını istedi.

Fileleftheros, “Akış Kesilirse Dikenli Telleri Kaldırırım… İçişleri Bakanı Nuris, Kıbrıs’ın Mülteci Politikasını Anlattı” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’ın Frontex denetimi talep etme gerekçesinin “siyasi sığınma taleplerinde korkunç bir artış olması ve misafirhanelerinin taşması” olduğunu savundu.

Habere göre Rum yönetiminin yoluna, kısa süre önce belirlediği yeni bir mülteci politikası ile devam ettiğini söyleyen Nuris, “KKTC’den mülteci akışını kesecekse Yeşil Hat’ta çektikleri dikenli telleri kaldırmaya hazır olduğunu” da söyledi. Mültecilerin KKTC’den Rum tarafına sınır kontrol noktalarından da geçtiğini, bunun “yüzleşecekleri yeni büyük problem” olduğunu söyleyen Rum bakan “Bu nedenle (ara bölgede bekleyen) üç Kamerunlu’nun özgür bölgelere geçmelerine müsaade etmeme kararımdan dönmeyeceğim” dedi.

Nikos Nuris, görevi devraldığında 4 ana mülteci akımı saptadığını, bunlardan birinin paravan evlilikler olduğunu, 2017-2019 döneminde 4 bin paravan evlilik yapıldığını ancak aldıkları tedbirler ile bu kapıyı kapattıklarını anlattı.

Öğrencilerden sığınma talebi

İkincisinin ise üniversite öğrencisi kisvesi altında ülkeye girenler olduğunu, yine aynı dönemde 3 bin 214 üniversite öğrencisinin sığınma talep ettiğini, 2 bin 239’unun da paravan evlilik yaptığını, yani iki yılda üniversite öğrencisi olarak ülkeye giren 5 bin 500 kişinin sığınma talep ettiğini söyledi.

Üçüncüsü kapının deniz yolu olduğunu ve bunun için Lübnan’la iade anlaşması yaptıklarını söyleyen Nuris, Dillirga bölgesinde de önlem aldıklarını söyledi “Türkiye mülteci göndermeyi bırakmak yerine 11 deniz mili içerisinde devriye gezen Liman Polisi devriyesine ateş açtı” iddiasını yineledi.

Nuris, 4’üncü akış kapısının Yeşil Hat olduğunu, mültecilerin yüzde 74’ünün Yeşil Hat üzerinden Güney’e geçtiğini belirterek, bu artış nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Türkiye’nin güney sahillerinin denetimi için Frontex hizmetine siyasi destek vermesi için konuyu Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Fon Der Leyen’e götürdüğünü anlattı.

Yeşil Hat tüzüğünü uygulamasını isteyen ve sınıra çektirdiği dikenli telleri kaldırmasını isteyenlere de seslenen Nuris, “Yeşil Hat tüzüğü temelinde bir kişinin özgür bölgelere gelebilmesi için meşru seyahat belgeleri olması ve ülkeye meşru limandan girmesi gerek. Yasadışı girmeye çalışanlara izin vermemeli, önlerini kesmeliyiz. Yeşil Hat’ta dikenli tel çekmek niyetim yok, AB Türkiye’nin güney sahillerini denetler ve mülteci akışı kesilirse, çektirdiklerimi kaldırmaya hazırım.”