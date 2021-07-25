"Tanımıyoruz ve kınıyoruz"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Maraş konusundaki Başkanlık açıklamasını “Rum yanlısı, Kıbrıs gerçeklerine, hukuka ve mantığa aykırı olarak” nitelendirerek, “Bu açıklamayı tanımıyor, kınıyoruz” dedi.

Maraş’ta atılan yeni adımın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ilgili kararlarına uygun olduğunu belirten Saner, bu adımın, “Rumların tüm çözüm önerilerini reddetmesi ve Birleşmiş Milletlerin de onları desteklemesi sonucu hayalet kente dönüşen Kapalı Maraş’ın yaşama dönmesini amaçladığını” da kaydetti.

Saner, AİHM’in Arestis davasında Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Maraş’taki mülkiyet sorununu çözmesini önerdiğine işaret ederek, “Attığımız adım bu öneriye karşılıktır. Birleşmiş Milletler gölge etmezse bu adım Kıbrıs meselesi, Maraş ve mülkiyet konularının halledilmesi yönünde ciddi katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Yıllardır gerçekler görmezden gelindi

Kıbrıs sorununun bugüne kadar devam etmesinin başlıca nedeninin BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin “Kıbrıs gerçeklerini görmezden gelmesi” olduğunu ifade eden Saner, açıklamasında şunları kaydetti:

“Kıbrıs konusunun 1963 yılından bu yana devam etmesinin başlıca sorumlusu Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin kendi çıkarları yüzünden Kıbrıs gerçeklerini görmezden gelmesidir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın Rum tarafının 2004 referandumunda Birleşmiş Milletler Planı’nı reddetmesi üzerine yazdığı raporda, ‘Rumların aslında planı değil Kıbrıs’ta bir çözümü, Türklerle yönetimi ve zenginliği paylaşmayı reddettiğini’ belirtmesini bile dikkate almayan Güvenlik Konseyi hala Rumların uzlaşmazlıklarını artırıcı yanlış tutumunu devam ettiriyor.”

“Atılan adım AİHM’in ilgili kararlarına uygundur”

Hükümetin kapalı Maraş’la ilgili olarak aldığı son kararın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ilgili kararlarına uygun olduğunu belirten Saner, “Bu karar; Maraş’taki mülkiyet konusunun hukuki yollardan çözümünü ve Rumların tüm çözüm önerilerini reddetmesi, Birleşmiş Milletlerin de onları desteklemesi sonucu hayalet kente dönüşen kentin yeniden yaşam bulmasını amaçlamaktadır” dedi.

“Açılan bölgede toplam 36 başvuru söz konusu”

Saner, Taşınmaz Mali Komisyonu’na 15 Temmuz 2021 itibariyle, toplam 6 bin 877 başvuru yapıldığına ve bunlardan 1 bin 227’sinin dostane çözüm yoluyla ve 34’ünün de duruşma yoluyla sonuçlandığına işaret ederek, açıklamasında şunları ifade etti:

“Hükümetimizin 16 Temmuz tarihinde kapalı Maraş’ın yüzde 3.5’lik kısmının askeri bölge olmaktan çıkarılması için aldığı karar, Taşınmaz Mal Komisyonumuzun Maraş için bugüne kadar yapılan toplam 335 başvurunun sonuçlandırılmasını sağlamaya yöneliktir. Açılan bölgede toplam 36 başvuru söz konusudur, ama daha önce de ifade ettiğimiz gibi kapalı Maraş’ın açılmasına ilişkin kararlarımız önümüzdeki dönemlerde de devam edecektir. Bir kez daha vurguluyorum; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Arestis davasında Taşınmaz Mal Komisyonumuzun Maraş’taki mülkiyet sorununu çözmesini önermiştir. Attığımız yeni adım bu öneriye karşılıktır.”