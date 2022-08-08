Beğeni topladı

İskele Belediyesi’nin düzenlendiği 3’üncü Deniz Festivali dolu dolu geçti.

Deniz Festivali'nin ikinci günü etkinlikler kapsamında çocukları buluşturan uçurtma şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Ayrıca festivalde, önceki gün, İskele Boğaz’da Yağlı Direkten Bayrak Kapma ve Dalma Yarışmaları da düzenlendi.

Yedi kişinin mücadele ettiği Yağlı Direkten Bayrak Kapma Yarışması’nın kazananı Aytan Tosun oldu. Tosun, bin 500 TL’lik para ödülün de sahibi oldu. Sekiz kişinin katıldığı Dalma Yarışması’nın galibi olan Onur Gündoğan, 1,000 TL’lik para ödülünü kazandı.

Her iki yarışmaya katılanlara katılım belgeleri İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Çağlar Karadağ ile Eray Göksan tarafından takdim edildi.

Bölge halkının beğenisini toplayan festivalde bu yıl yerli sanatçılara yer verildi. Deniz Festivali’nde sahne alan İskeleli Çağdaş Aydaş, söylediği şarkılarla gönülleri fethetti.