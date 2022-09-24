Kavgaları  pahalıya  patladı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Şht. Hasan Yılmaz Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde, internet kullanımı ile ilgili aralarında yaşanan tartışmada karşılıklı olarak bir birlerine bıçakla saldıran Leonard Chima ile Patrick Arinze Okemahalam dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada ev arkadaşları arasında yaşanan kavgada önce Patrick Arinze Okemahalam’ın Leonard Chima’ya saldırdığı, bıçakla elinden yaraladığı belirtildi.

Leonard Chima’nın ise bıçağı ev arkadaşının elinden alarak, Okemahalam’ın sırtına 3 kez sapladığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 14 Eylül 2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında Osman Hacet Apartmanı’nın 5 numaralı dairesinde meydana geldiğini söyledi. Polis, internet kullanımı ile ilgili Leonard Chima Ehimare’nin ev arkadaşı Patrick Arinze Okemahalam ile tartıştığını belirtti. Polis, tartışma esnasında Okemahalam’ın Ehimare’yi bıçakla sol elinden yaraladığını açıkladı. Polis, Ehimare’nin de Okemahalam’ın elinden bıçağı alıp, karşı saldırıya geçtiğini söyledi. Polis, Ehimare’nin Okemahalam’ın sırtına 3 kez bıçak saplayıp ağır yaralanmasına neden olduğunu belirtti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Okemahalam’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 70’şer bin TL nakit teminat yatırmasına ve haftanın 4 günü polise giderek imza atmalarına emir verdi.