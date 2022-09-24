İşte o kadar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen olayda tartıştığı şahsı yerinden 5 kez bıçakladığı iddia edilen Osman Furkan tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının U.İ isimli şahsı annesine küfür ettiği gerekçesiyle bıçakladığı belirtildi. U.İ isimli şahsı kalça, kol, sırt ve karın kısımlarından 5 bıçak darbesiyle yaralayan zanlı dünkü duruşmada pişman olduğunu ifade etti.

Zanlı Çetinel, “Çok pişmanım” diyerek özür diledi.

Polis olguları aktardı

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktararak tutukluluk talep eden polis memuru Raif Safa, olayın 22 Eylül 2022 tarihinde, saat 00.40 sıralarında Gazimağusa’da bir işletme içerisinde meydana geldiğini belirtti. Polis, zanlının annesine küfrettiği gerekçesi ile U.İ’.ye tasarrufundaki 28 santim uzunluğundaki bıçak ile saldırarak kalça, kol, sırt ve karın kısımlarından yaraladığını belirtti. Polis, U.İ’nin kalçasında derin, kaburga kısmında yüzeysel kesi oluştuğunu açıkladı. Polis memuru, olayın ardından, U.İ’nin Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığını, hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Polis memuru Raif Safa, olayına ardından zanlının Gazimağusa’da tespit edilerek gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Pişman olduğunu söyledi

Mahkemede söz alan zanlı, “Çok pişmanım, özür dilerim” diyerek pişmanlığını dile getirdi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.