Fikrini açıkladı

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, eski sistemle seçime gitmenin herkes için daha rahat olacağını ifade ederek, "Ancak bu benim karar vereceğim bir iş değil" dedi. Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Hukuk devletinin gereksinimlerinden uzaklaşıldığını kaydeden Şefik, "Hukukun herkesi kendine göre yorumlaması ve bana göre demesi büyük bir tehlikedir" dedi.

Ülkede denetimsizlik olduğuna dikkat çeken Şefik, "Pandemi de bilhassa görüyoruz. Denetim eksikliğinin ötesinde 'bana bir şey olmaz, ben bu işin içinden sıyrılabilirim' düşüncesi de var. Kurallara uyulmaması çok yanlıştır diyoruz ama bana uygulanmasın ama karşı taraf uygulansın" diye konuştu.

Seçimden önce mecliste erken seçim doğrultusunda resmi bir bilgi gelmediğini de ifade eden Şefik, "Son bütçe görüşmelerinde meclise gittiğimde 3 bölgeli sistemden bahsedildi. Birincisi, 'eski yasaya dönelim'. Son yapılan 2 tadilatı geri alabiliriz. Ama siyasiler bunu ister mi bilemem" dedi.

Eski sistemle seçime gitmenin herkes için daha rahat olacağını ifade eden Şefik, "Bu benim karar vereceğim bir iş değil, meclisin karar vereceği bir şey. En önemlisi çok fazla zaman alıyor. Buna ek olarak, pandemi koşullarındayız, tecrübeli sandık görevlilerimiz görevi kabul etmedi. Ama buna rağmen, pandemi koşullarında görev almak istemeyenler oldu. pandemi koşullarına bağlı olarak PCR şartı koyuldu. PCR’ı söylediğimiz an bir grup da 'o zaman ben yokum' dedi. Parti temsilcilerine PCR dedik, temsilcilerini geri çekti" ifadelerini kullandı. Şefik, milletvekili seçimlerinde tecrübenin çok önemli olduğunu söyledi.

Eğitim verme noktasında sorun yaşandığını kaydeden Şefik, "En son Cumhurbaşkanlığı seçiminde, biz video içerik verdik ve o şekilde eğitim verdik. Milletvekili seçiminde bu da oldukça zor olacak. Dikkate alınmamak beni üzmüyor. Haklı olduğumu ve doğru olduğumu biliyorum. Herhangi bir sorun yaşandığı zaman ben sorumluluk almayacağım. Ben yeter ki doğruyu yaptığımı biliyim, bu benim için yeterli" dedi.