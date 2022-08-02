Herkes ağlıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) ait Teknecik tesislerine ihalesiz akaryakıt alımından kaynaklanan zarar 130 milyon lirayı aştı. Güneyden alınan elektrik için kilowat saatine 40 cent ödeniyor. Birikmiş borçlara Bakanlar Kurulu kararıyla 100 milyon lira daha eklendi. Mali krize sürüklenen Kıb-Tek ise çareyi yeni zamlarda buldu.

Zamlı faturayı aldıktan sonra ‘şok geçiren’ vatandaşlar sosyal medyada Kıb-Tek’i ve hükümeti eleştiri yağmuruna tuttu. Fabrika çalıştıran sanayiciden börekçiye; pastacıdan lokantacıya herkes ‘kepenk indirmenin’ yakın olduğunu ifade etti. Dar ve sabit gelirli vatandaşlar ise konutlara gelen fatura miktarının ödenemez olduğunu bildirdi.

Doğruca: Şok yaşadım

Gazimağusa’da fırın işleten Hakan Doğruca, temmuz ayına ait faturayı görünce şok yaşadığını dile getirdi.

Diyalog’a konuşan Doğruca, küçük esnaf olarak kendisine 30 bin TL fatura geldiğini belirtti.

Doğruca, “Benim bu toplam borcu ödemem için 10 bin tane ekmek satmam gerek, yazıklar olsun, ihalesiz yakıt alımlarının bedelini biz mi ödeyeceğiz” diyerek tepkisini dile getirdi.

Tatlıdil: Esnaf nasıl iş yapacak

Lefkoşa’da Bizim Meyhane’yi işleten Emirali Tatlıdil, yaptığı sert paylaşımda tepkisini ortaya koydu.

Haziran ayı elektrik faturası bin 800 gelen ancak Temmuz’a ait enerji gideri 8 bin 600 liraya çıkan

Tatlıdil, “Allah sizi bildiği gibi yapsın” başlığı ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Eğer yatarken rahat uyursanız söyleyecek bir şey yok.

Mart’ta gelen fatura ve Ağustosta gelen fatura… Esnaf nasıl iş yapacak ve para kazanıp sizi doyuracak. Lanet olsun yüzünüze.

Bin 800 nerede 8 bin 600 nerede. İlave bir tane elektrikli bir şey koymadık dükkana.”



Türker: Kapatalım, gidelim artık

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Şefler Pastanesi’nin direktörü Cemil Türker de Temmuz ayına ait elektirik faturasının 98 bin TL geldiğini belirterek, özel sektörün biteceğini ifade etti. Türker yaptığı sosyal medya paylaşımında şunları belirtti:

“Düşünecek bir şey kalmadı.

Mayıs ayı 60 bin, Haziran 70 bin Temmuz 98 bin TL. Yazıklar olsun artık...

Bu saatten sonra özel sektör diye bir şey kalmayacak.

Kapatalım gidelim artık.”

Eski bakan da isyan etti

İş insanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma eski Bakanı Tolga Atakan, yeni gelen elektrik faturalarına isyan etti.

Sosyal Medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapan Atakan, “Sürekliliği dahi olmayan elektriğe gelen fatura inanılmaz.. Elektriğin neden bu kadar pahalı olduğunu, üretimden hanelerimize gelene kadar zincire eklenen halkaları saymakla bitiremeyiz sanırım. Bu pahalılığın baş müsebbibi olan tilkilerin, horozların, farelerin, gufilerin, gargaların, çakalların, guru kahramanların. deyip bir bardak soğuk su içiyorum.. Bize müstahak” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2022, 10:01