Ruhları şad olsun

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’ncı, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü ve Kıbrıs’ın fethinin 451’inci yıl dönümü münasebetiyle Lefkoşa’da kutlama törenleri düzenlendi.

Lefkoşa Atatürk Anıtı ve Türk Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenlerde, şehitler huzurunda saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, çelenkler sunuldu, konuşma yapıldı ve anıt özel defterleri imzalandı.

Törenlere, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’na, askeri erkan, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, muharip dernekler ve diğer yetkililer eşlik etti. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Kurmay Albay Ali Göçer, Kıbrıs ve Kıbrıs Türk halkı açısından büyük önem taşıyan 1 Ağustos’un tarihçelerini anlatarak, bugün refah ve güven içinde yaşamalarının şehitler sayesinde olduğuna vurgu yaptı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Atatürk Anıtı özel defterine şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

Adayı fetheden şanlı ordunun torunları Kıbrıs Türkü'nün varlığını koruyan Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kuranların evlatları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bekasının teminatı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensupları olarak huzurunuzdayız.

Bugün Kıbrıs’ın egemenliğine girmesinin 451. Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64. ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46. kuruluş yıl dönümünde özgür ve bağımsız bir ülkede yaşamanın gurur ve mutluluğunu taşıyoruz.

Son olarak garantörlük haklarını kullanan Anavatan, 1974 yılında Mehmetçik ile adaya barış ve huzur ortamını getirmesiyle gasp edilen haklarına ve özgürlüğüne tekrar kavuşmuştur. Kıbrıs Türkü haklı davasını temellerini Atatürk ilke ve inkılaplarının üzerine kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlandırmıştır. Anavatan Türkiye ile birlikte çağdaş medeniyet yolunda, akıl ve bilimden ayrılmadan geleceğe yürümeye devam etmektedir.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına ve özgürlüğüne göz dikenlerin karşısında çelikten bir duvar, yıkılmaz bir kale olarak durmaya devam edeceğiz. Topraklarımıza göz dikenleri def etmekte, ‘ölürsek şehit kalırsak gazi olmak’ temel düsturumuz olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle manevi huzurunuzda saygıyla eğilirken, tüm şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi şükranla anıyoruz.”

Egemen, eşit iki devlet…

Topaloğlu, Şehitler Anıtı özel defterine ise şunları kaydetti:

“Aziz şehitlerimiz,

Kıbrıs’ın Türk egemenliğine girmesinin 451., Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64., Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 46. kuruluş yıl dönümünde daha özgür ve mutlu olarak egemen eşit iki devlet anlayışı ile huzurunuzdayız.

Sizler, canlarınızı feda ederek, cumhuriyetimizin tarih sahnesinde onurla yer almasını sağladınız. Kanlarınızla üzerinde yaşadığımız bu toprakların vatan olmasını sağlayan, bağımsızlığımızın timsali bayraklarımızı şafaklarda dalgalanmaya devam ettiren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar sürecek varlığının manevi simgesi ve sahiplerisiniz.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, yüce Türk milletinin kendisine verdiği vazifesi ve Anayasa ile yasalardan aldığı yetkilerle ebedi istirahatgahınız olan kutsal vatan topraklarını koruma görevini şehit olmada tereddüt göstermeden sonsuza dek yerine getirecektir.

Aziz şehitlerimiz, sizleri saygı, minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.”



TMT Anıtı önünde tören düzenlendi

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı çerçevesinde Lefkoşa'da Cumhuriyet Parkındaki TMT Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

TMT Anıtı'na Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına 1. Piyade Alay Komutanlığı'ndan Piyade Albay Mert Önen ve Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği adına Emekli Albay Tuncer Karakurt çelenk koydu.



Sucuoğlu: Varlık savaşının simgesi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Sucuoğlu mesajında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’ncı, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü ve Kıbrıs’ın fethinin 451’inci yıl dönümünü bir arada kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirterek, “Toplumsal Direniş Bayramı” olarak adlandırdığımız bu üç müstesna gün, Kıbrıs Türkü için Kıbrıs’ta varlık savaşının simgesi haline gelmiştir” ifadelerini kullandı:

Sucuoğlu, “Kıbrıs’ın Türk vatanı olması için, kanını döken, canını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum” dedi.



Altuğra: Halkımız huzur içinde yaşamaktadır

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altuğra, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“1 Ağustos tarihi Kıbrıs Türkü'nün bu coğrafyada varlığını, mücadelesini ve güvencesini simgeleyen tarihtir.

Kıbrıs’ın fethinin 451’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’ıncıi kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığı için vermiş olduğu çetin mücadelenin önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir.

Kıbrıs Türk halkı uzun yıllar her türlü baskıya, haksızlığa, zulme ve acılara karşı mücadele ederek direnmiş, toplumsal birliktelikle varlığını korumayı başarmış, varoluş mücadelesi sonucunda özgürce yaşadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne sahip olmuştur. Halkımız, bugün adada güven ve huzur içinde yaşamaktadır.

Tüm halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlar, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, gazilerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”

Amcaoğlu: Bayramımız kutlu olsun

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Bakan Amcaoğlu’nun mesajı şöyle:

“1 Ağustos 1571; binlerce şehit vererek Kıbrıs adasını fethedişimiz… 1 Ağustos 1958; bu adada var olmak için kurulan bir teşkilat; Türk Mukavemet Teşkilatı… 1 Ağustos 1976; Türk Mukavemet Teşkilatı’ndan modern orduya geçiş… Toplumsal Direniş Bayramımız kutlu olsun.”

Oğuz: Coşkuyla kutladık

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısı ile mesaj yayımladı.

Bakan Oğuz mesajında, Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 451’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’ncı kuruluş yıldönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı tarihten ve mücadeleden aldıkları güçle bir kez daha büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını vurguladı.

Kıbrıs Türkü'nün zaferlerle dolu şanlı bir günü olan 1 Ağustos’un önemine dikkat çeken Oğuz, “Kutlamakta olduğumuz ve adamızla halkımızı esenliğe taşıyan bu üç mutlu ve önemli günün yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza, Büyük Türk ulusuna ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine sonsuz güvenimizi yineleriz dedi.



Akpınar: Köklerimizin gücü

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Köklerimizin Adamızda, atalarımızın mukaddes kanları ile sulanarak toprağa salındığı 451 yıl öncesini, bugün minnet ve şükran ile yad ediyoruz. Varlığımızı yurdumuz Kıbrıs’ta temin eden şehit ve gazilerimiz ile son yüzyılda Kıbrıs Türk toplumunun var oluş mücadelesinde, şeref ve gururla canları pahasına her safhada mücadele vererek savunan kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum...

Sonuna kadar hakkımız olan ve kuşaktan kuşağa onurla bugünlere getirdiğimiz, varlığımızı temin eden tüm değerlerin aydınlığında, Kıbrıs adına onurlu ve kalıcı bir çözümün mümkün olabilmesi temennisini yineliyor, her ne olursa olsun, bundan önce olduğu gibi, 'köklerimizin gücünün' Kıbrıs Türkü’nü sonsuza kadar himaye edeceğine yönelik inancımızı koruyoruz. Toplumsal Direniş Bayramı'mız hayırlara vesile olsun, daim olsun."

Savaşan: Onurlu direnişimizin nişanesi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nın ‘Helenizm’in yayılmacı emellerine karşı direniş günü olduğuna işaret ederek, bu bayramın aynı zamanda onurlu direnişi muzaffer olarak tamamlamanın da göstergesi olduğunu vurguladı.



Ömürlü: Anavatana güvenimiz tam

Güvenlik Kuvvetleri Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü yayımladığı mesajda, her bir tarihin, kendi oluşum koşullarında birer büyük değer olduğuna ve bu günlerin; Kıbrıs’ta hak ve menfaatlerinin ebediyetini simgeleyen günler olduğuna vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk halkının, yüce Türk milletinin Kıbrıs adasında yaşamakta olan bir parçası ve devamı olduğuna işaret eden Ömürlü, şunları kaydetti:

“Halkımızı ve gelecek nesillerimizi 1974 öncesi şartlarına götürme tehlikesi taşıyan hiçbir öneri ne pahasına olursa olsun kabul edilemez.

Kıbrıs Türkleri, en az dünyamızda bağımsız, özgür ve kendi devletlerinin çatısı altında yaşayan diğer milletler kadar kendi geleceğini belirleme ve egemenlik hakkına sahiptir. Bu hak kutsal bir haktır. Hiçbir baskı altında vazgeçilemez, devredilemez, pazarlık edilemez. Çünkü her tarafı şehit kanıyla sulanmıştır. Düşman çizmeleri altında çiğnetilemez.

Bu duygu ve düşüncelerle Anavatan'ımıza, Silahlı Kuvvetlerimize güvenimizi yinelerken halkımızın ve Güvenlik Kuvvetleri mensuplarının Toplumsal Direniş Bayramı'nı kutlar, bu tarihi var oluş sürecimizde şehit düşenleri minnet ve rahmetle, hayatta olan Mücahit ve Gazilerimizi saygıyla anar, şükranlarımızı arz ederiz.”

