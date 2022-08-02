Sıcak hava savunması

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, Haziran ayı başında elektriğe kilowatt başına 60 kuruş zam yapılacağını açıkladığını hatırlatarak, “Temmuz ayında elektriğe gelecek olan artışı önceden duyurmuştuk” dedi.

Diyalog’a konuşan Akyiğit, Temmuz ayı içerisinde elektrik tüketiminin arttığını ifade ederek, “Elektrik tüketimi artınca, üstüne zam da eklenince faturalar haliyle yüksek geldi” açıklamasında bulundu.

Ağustos’un başında gelen faturaların Temmuz ayının faturası olduğunu vurgulayan Akyiğit, “Önceden açıklandığı için, tekrardan zam olacağını duyurmadık” diye konuştu.

Hasan Akyiğit, zamdan daha çok sıcaklardan kaynaklı elektrik tüketimindeki artışın yüksek fiyatlı faturalara sebebiyet verdiğini dile getirdi.

Zam yapmak zorundaydık

Kıb-Tek’in kar veya zarar etmesinin yasak olduğunu belirten Akyiğit sözlerine şöyle devam etti:

“Biz elektrik üretimi için dökme yakıt alıyoruz. 15 gün önce litresi 550 dolar olan dökme yakıtın fiyatı geçen cuma günü baktığımda 603 liraya yükselmişti. Maalesef son zamanlarda çok hızlı değişen ekonomik dengelerden dolayı elimizden olmayan sebeplerden dolayı zam yapmak zorunda kaldık.”

Döviz ile alıyoruz TL ile satıyoruz

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Akyiğit, hayat pahalılığından kurum da etkilendiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“ Yakıtı döviz üzerinden alıyoruz, girdi maliyetleri dolar bazında ancak bir abonelere elektriği Türk Lirası üzerinden satıyoruz. Kurum bu nedenle zarar ediyor. Özellikle son 2 ayda hem yakıt fiyatı arttı hem de dolar Türk Lirası karşısında değer kazandı. Piyasa ve ekonomik şartlara göre fiyatlarımızı ayarlamamız lazımdı.”

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Akyiğit, her gemi geldiğinde bütçeden en az 15 milyon dolar yakıt parası çıktığını ifade ederek, “Bu rakamların söylenmesi bile zor. Akaryakıt giderleri gün geçtikçe yükseliyor. Uluslararası borsada dengeler sürekli değişiyor” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2022, 09:55