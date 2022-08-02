Tatil şahane tarih bahane

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türkü için üç önemli dönüm noktasını kapsayan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dün resmi makamlar tarafından törenlerle kutlandı. Devlet kurumları da resmi tatil yaptı.

Diyalog; Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’ncı, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü ve Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin 451’inci yıl dönümü nedeniyle vatandaşlara günün anlam ve önemini sordu. Bazı vatandaşlar 1 Ağustos tarihini Kabotaj Bayramı, bazıları ise Cumhuriyet Bayramı sandığını söyledi.

Kimisi de sadece Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü olduğunu hatırladı.

Vatandaşlar ne dedi…?

Erdal Güngör:

“Ben 1 Ağustos’u Cumhuriyetin kuruluşunun yıl dönümü olarak biliyordum. Toplumsal Direniş Bayramı, Türk Mukavemet Teşkilat ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümü ve Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin yıldönümü olduğunu bilmiyordum. Belki de kafam dolu olduğu için hatırlayamadım. Zamlar ve geçim sıkıntıları nedeniyle aklıma gelmedi. Gençler tarih konusunda çok zayıf ve bunun nedeni hem fazla ilgili olunmaması hem de büyükler tarafından öğretilmemesidir.”

Kani Osman:

“1 Ağustos tarihinde Kıbrıs’ın Osmanlı tarafından fethedildiğini, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü olduğunu sizin sayenizde öğrenmiş oldum. Birçok kişi tarih konusunda büyük eksiklik yaşıyor. Bence bunun tek nedeni insanların uzun zamandır geçim derdine düşmesidir.”

Osman Keten:

“1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramıdır ancak hiçbir önemi kalmadı. Toplumun esasını oluşturan milli ve dini duygular, yönetenler tarafından ayaklar altına alındı ki artık bir anlamı kalmadı. 1 Ağustos tarihinde Kıbrıs’ın Osmanlı tarafından alındığını, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıldönümü ve TMT’nin kuruluş yıldönümü olduğunu biliyorum. Gençler çok fazla bu konularda bilgi sahibi değil, çünkü 40 yıldır bu ülkenin eğitiminde ezberci bir öğretim modeli uygulanıyor.”

Arife Sanlı:

“1 Ağustos, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümüdür. Bunun dışında iki önemli olay daha var ancak hatırlayamadım. Siz söyleyince Kıbrıs’ın fethini de hatırladım tarih derslerinde görüyorduk. Ancak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşu olduğunu bilmiyordum. Tarih konusunda biraz zayıflık var. Tarih hiç sevmediğim dersti. Tarih bilmemek bence tamamen ilgi duyup duymamakla alakalıdır.”

Halil Denktaş Günce:

“KKTC’nin kuruluşunda çok büyük emeği geçen Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü olduğunu biliyorum. Ayrıca Kabotaj Bayramıdır diye de biliyorum. 1 Ağustos’ta Kıbrıs’ın fethedildiğini ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşu olduğunu siz söyleyince hatırladım. “

Ali Kemal Sel:

“1 Ağustos tarihinin önemi konusunda bilgim yok. Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethedildiğini, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü olduğunu siz söyleyince öğrenmiş oldum. Ben de dahil birçok kişi tarih konusunda eksik ve bence bu; geçim ve aile derdinde olunmasından kaynaklıdır.”

Nezihe Gürdağ:

“1 Ağustos tarihinin Toplumsal Direniş Bayramı olduğunu biliyorum ancak Kıbrıs tarihi için önemli üç olayı barındıran Toplumsal Direniş Bayramının içeriğini bilmiyordum. Kıbrıs’ın Osmanlı tarafından fethi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü olduğunu siz söyleyince öğrendim. Tarih konusunda gençlerin daha fazla bilgi sahibi olması için okullarda daha detaylı ve daha fazla bilgi verilmesi gerekiyor.”

Çimen Ünsaç:

“1 Ağustos, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümüdür. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümü ve Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin yıldönümü olduğunu biliyordum ancak bir an hatırlayamadım. Gençler özellikle Kıbrıs tarihi konusunda çok eksik ve bunun nedeni bence okullarda daha çok Türkiye Cumhuriyeti tarihi eğitiminin verilmesinden kaynaklıdır. Kıbrıs tarihi içerisinde de çok fazla tarih olduğu için çocukların aklında kalmıyor.”

Beste Dağlı:

“1 Ağustos, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümüdür. Kıbrıs’ın Fethi ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlayamadım. Gençler tarih konusunda büyük eksiklik yaşıyor. Bence bunun nedeni tarih derslerinin sıkıcı olmasından kaynaklıdır. Eğer tarih dersleri daha güzel ve eğlenceli hale getirilirse daha çok genç bilgi sahibi olacaktır.”

Nevin Töre:

“Toplumsal Direniş Bayramı olduğunu biliyorum ancak içeriğini bilmiyorum. Kıbrıs’ın Osmanlı tarafından fethedildiğini, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü olduğunu bilmiyordum. Eşim tarihte çok iyidir ancak ben daha çok edebiyat seviyorum. Tarihi bilmek gerekiyor ve bunu utanarak söylüyorum ki; ben de tarih konusunda eksiklik yaşıyorum.”