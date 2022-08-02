İade edilecek

Suna ERDEN

Bir aracın bagajına saklanarak gizlice Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçen katil zanlısı Jorgo Prienjolları yakalandı. İhbar üzerine harekete geçen polis, zanlının İskele’de saklandığı siteye baskın yaptı. Bir dairede saklanan Jorgo Prienjolları kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlı ifadesinde 25 Temmuz’da Akyar Kara Sınır Kapısı’ndan ülkeye gizlice giriş yaptığını itiraf etti. Soruşturma başlatan polis, zanlıyı dün mahkemeye çıkardı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, alınan ihbar üzerine 31 Temmuz 2022 tarihinde İskele’de bulunan Royal Sun isimli sitede arama yapıldığını söyledi. Polis memuru, yapılan arama sonucu zanlının tespit edildiğini, yapılan muhaceret kontrolünde KKTC’ye herhangi bir girişinin görülmediğini açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 2022 yılı Temmuz ayı içerisinde Akyar Kara Sınır Kapısı’ndan bir aracın bagajında gizlice ülkeye giriş yaparak, birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ettiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.