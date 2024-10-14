Bölgeye renk kattı

25. Geleneksel Büyükkonuk Eko Gün dün renkli etkinliklerle gerçekleştirildi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından kültürel mirasın yaşatılması amacıyla düzenlenen Eko Gün’de gün boyunca yerel kültür ve gelenekleri yansıtan etkinliklerin yanı sıra, yerli üreticilerin doğal ürünlerinin satışı yapıldı, çeşitli kültürel aktiviteler düzenlendi.

Büyükkonuk Eko Gün, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakan, milletvekilleri ve halkın katılımıyla müzik dinletisi ve dans gösterileriyle başladı.

Açılışta Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu konuşma yaptı.



Tatar: Ülkenin en değerli bölgelerinden biri

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Büyükkonuk Eko Gün’de emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, bölgeye inanarak kalkınmasına katkı koyan, sahip çıkan, yatırım yapan insanları ve doğal güzellikleri sayesinde Büyükkonuk’un KKTC’nin en değerli bölgelerinden biri olduğunu kaydetti.

Tatar, özellikle Bafra bölgesindeki yatırımların daha da artmasıyla bölgenin değerlendiğini ve marka değerinin oluştuğunu belirterek, bunun KKTC ekonomisine, turizmine ve kültür yapısına da büyük hizmetler verdiğine dikkat çekti.



Üstel: Derdimiz halkımızdır

Başbakan Ünal Üstel de yaptığı konuşmada, cennetin bir parçası olan KKTC’nin güzelliklerinin yine bugün hep birlikte paylaşıldığını kaydederek, bu sene böyle güzel günde açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Geçen süre içerisinde halka ne söz verdilerse hepsini birer birer yerine getirdiklerini, karşılarına ne tür engeller çıkarılsa da 2027 yılına kadar hizmet vermeye devam edeceklerini söyleyen Üstel, “Bizi hizmet yolundan hiç kimse durduramaz. Çünkü gayemiz KKTC’dir. Derdimiz halkımızdır.” dedi.

Üstel, kendilerini buluşturan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı'na ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.

Tuğlu: Kültürümüze sahip çıkıyoruz

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu da, 25. Büyükkonuk Eko Gün'ü açıyor olmaktan duyduğu mutluğu paylaşarak, kültüre sahip çıkma, koruma ve tanıtmanın bir sevda ve bir görev olduğunu, kültürüne sahip çıkan ve yaşatan bir milletin köklerinin sağlam kalacağını kaydetti.

Tuğlu, Büyükkonuk Eko Gün’ün 17 yıl önce bir hayal olarak, 21 satış standıyla yola çıktığını, bugün 100’ün üzerinde satış stantlarıyla, ülkenin dört bir yanından ziyaretçi toplayan, markaya dönüşmüş bir etkinlik olduğunu belirtti.



AB Bilgi Merkezi de etkinlikte yer aldı

AB Bilgi Merkezi de 25. Geleneksel Büyükkonuk Eko Gün etkinliğinde yer aldı.

Etkinlikte Proje ekipleri tarafından AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna sağladığı katkılar ve projelere ilişkin bilgilendirme yapıldı.