Hücreye kondu

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçiş yapan Suriyeli Saif Mohamed El İssa Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandı.

Zanlı, “askeri yasak bölgeyi ihlal” dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru, 12 Ekim 2024 tarihinde saat 19.05’de Saif Mohamed El İssa’nın lefkoşa’da Birinci Piyade Alayı civarında askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçtiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının güneyden kuzeye geçişine yardım eden herhangi birinin olup olmadığına dair araştırma yapacaklarını ifade etti.

Polis, zanlının ülkeye geçtiği bölgedeki kameraları da inceleyeceklerini dile getirdi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

