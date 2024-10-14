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Kilosu 150 lira

Lefke’nin hurması açık pazarda satışa sunuldu

Kilosu 150 lira
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Serdar ŞENGÜL - Fotoğraflar: Hamit ER

Lefkoşa’daki açık pazarda yerli üzümün kilosu 120 liranın altına düşmezken, Lefke’nin hurması 150 liradan satışa sunuldu. Taze fasulye 160, börülce 120, kivi, armut, erik 100 liradan tezgaha konuldu. Domates 85 liradan alıcı beklerken, kabak 60 liradan satışa sunuldu. 
Fiyatların yükselmesinden yakınan vatandaşlar “çoğu ürüne sadece bakıyoruz ama alamıyoruz” dedi. Vatandaşlar bazı sebzeleri ucuza bulabildiklerini ifade ederken, meyvelerin neredeyse tümünün çok pahalı olduğunu ifade etti.


İşte fiyatlar: 
Taze fasulye:  160 TL
Börülce: 120 TL
Kivi:100 TL 
Ayva: 100TL
Armut: 100 TL 
Nektarin: 100 TL
Biber: 90 TL 
Domates: 85 TL
Kolokas: 80 TL
Alıç: 80 TL
Kabak: 60 TL
Mandalin: 50 TL
Pancar: 50 TL
Turp: 50 TL
Salatalık: 40 TL
Patlıcan: 40 TL 
Limon: 30 TL
Soğan: 35 TL

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YORUMLAR
Hasan Nuri
Hasan Nuri - 7 saat Önce

KKTCyi SİNGAPUR yapıp milli gelirimizi 75bin Dolara çıkaracağız.
KKTC YÖNETİCİLERİ

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 4 saat Önce

TAZE GASULYENİN KİLOSU 160 TL DEĞİL DE YÖNETİLEMEYEN KKTC’de TAZE FASULYENİN KİLOSU 500 TL OLACAĞI GÜNLERİ YAKINDA GÖRECEĞİMİZ KESİNDİR !

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