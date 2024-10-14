Kilosu 150 lira

Serdar ŞENGÜL - Fotoğraflar: Hamit ER

Lefkoşa’daki açık pazarda yerli üzümün kilosu 120 liranın altına düşmezken, Lefke’nin hurması 150 liradan satışa sunuldu. Taze fasulye 160, börülce 120, kivi, armut, erik 100 liradan tezgaha konuldu. Domates 85 liradan alıcı beklerken, kabak 60 liradan satışa sunuldu.

Fiyatların yükselmesinden yakınan vatandaşlar “çoğu ürüne sadece bakıyoruz ama alamıyoruz” dedi. Vatandaşlar bazı sebzeleri ucuza bulabildiklerini ifade ederken, meyvelerin neredeyse tümünün çok pahalı olduğunu ifade etti.



İşte fiyatlar:

Taze fasulye: 160 TL

Börülce: 120 TL

Kivi:100 TL

Ayva: 100TL

Armut: 100 TL

Nektarin: 100 TL

Biber: 90 TL

Domates: 85 TL

Kolokas: 80 TL

Alıç: 80 TL

Kabak: 60 TL

Mandalin: 50 TL

Pancar: 50 TL

Turp: 50 TL

Salatalık: 40 TL

Patlıcan: 40 TL

Limon: 30 TL

Soğan: 35 TL